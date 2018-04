Bolea y Lambán conmemoran hoy los 40 años del Gobierno aragonés

El primer presidente de Aragón y el último en ser nombrado, Juan Antonio Bolea y Javier Lambán, se unirán esta mañana a las once y media en un acto simbólico de conmemoración del cuadragésimo aniversario de la primera Diputación General de Aragón, que tuvo lugar en Calatayud el 9 de abril de 1978. La primera DGA se constituyó en la Iglesia de San Pedro de los Francos de la ciudad bilbilitana, ocho meses antes de que se aprobara la Constitución Española. Inicialmente, carecía de potestades normativas y no era una entidad de pleno derecho, sino un órgano administrativo de carácter local, con cierto contenido político, transitorio en tanto en cuanto Aragón no disponía de un Estatuto de Autonomía propio.

La primera Diputación General de Aragón estaba formada por dieciocho personas: doce parlamentarios (cuatro por cada una de las tres provincias aragonesas), los tres presidentes provinciales y un representante de los municipios de cada una de las provincias. El presidente, vicepresidente y secretario general debían de ser elegidos, de entre los consejeros parlamentarios, por mayoría simple, y debían de pertenecer, necesariamente, a provincias diferentes. Juan Antonio Bolea, Jaime Gaspar y José Ángel Biel, respectivamente, fueron elegidos para estos cometidos.

Tomaron posesión en la catedral de Huesca el 22 de abril de ese mismo día, donde se adoptaron los primeros acuerdos: declarar la cuatribarrada con el escudo de Aragón como bandera y fijar el 23 de abril, San Jorge, como Día de Aragón. En esa fecha se celebraron en las ciudades de la comunidad masivas manifestaciones, con incluso 150.000 personas en la de Zaragoza, que sacaron a la calle miles de cuatribarradas para subrayar su anhelo autonómico.

Y el 24 de abril se formó el primer Gobierno de Aragón, con ubicación provisional en las dependencias de la Diputación Provincial de Zaragoza y con doce consejerías, encargadas desde ese momento de negociar y conseguir las competencias de las administraciones central y provinciales.

El reto en aquellos días era comenzar una realidad política que había sido histórica pero que políticamente no existía, y que en el recuerdo de sus protagonistas quedó como un etapa «maravillosa», según señaló Bolea a Efe.

El acto organizado hoy reunirá en los jardines de Edificio Pignatelli a los consejeros del actual Gobierno y a los miembros de ese primer gabinete. Se renovará la primera toma de posesión por el presidente Bolea y después él y Lambán izarán la bandera.

Los consejeros del Gobierno actual firmarán después un documento conmemorativo en el que expresarán su reconocimiento a los integrantes de la primera DGA de la Democracia, a quienes se entregará un diploma honorífico.