Los bomberos, también sin seguro de invalidez parcial

Tras constatarse que la Policía Local de Zaragoza lleva desde 1995 sin el seguro de invalidez que exige su reglamento, los bomberos de Zaragoza han descubierto que ellos también deberían contar con esta cobertura, y están igualmente desprotegidos.

Así lo confirmaron fuentes del sindicato CSL, que plantearán de inmediato la reclamación al departamento que dirige Alberto Cubero. Fuentes municipales explicaron que todavía no han recibido ninguna información al respecto, pero que estudiarán el asunto en cuanto lo hagan, igual que están tratando la contratación de la póliza para la Policía Local, descubierta por el empeño de un agente lesionado en un dedo que tuvo problemas para ser indemnizado por gastos derivados de su tratamiento, como publicó EL PERIÓDICO.

El caso de los bomberos no es tan escandaloso en cuanto al tiempo sin cobertura, ya que la obligación de contar con el seguro no deriva de su reglamento municipal, sino de la Ley de Bomberos del Gobierno de Aragón, aprobada en el 2013. Esta especifica que los bomberos contarán con seguros de «muerte o invalidez total o parcial». Las dos primeras están garantizadas con el seguro de vida del consistorio zaragozano, pero no así la tercera. Ha habido casos de amputaciones de dedos que podrían haber sido mejor compensados, señalaron fuentes de CSL.

El problema es menos antiguo pero, por ser de una ley autonómica, puede ser generalizado.