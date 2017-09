A buen tiempo, pocas setas

Las escasas lluvias del verano no vaticinan una buena campaña de otoño para la recogida de setas de este año. Los micólogos esperan con ansias la caída de las aguas pero, «si el mes de agosto es seco y la tierra no está preparada, las previsiones no son muy positivas», comenta Antonio Palazón, presidente de la asociación micológica del Alto Aragón.

Aun así, Palazón intenta no perder el optimismo y espera «la llegada de un milagro», que esta semana apareció fugazmente con fuertes tormentas durante el viernes.

En la zona pirenaica, una de las de mayor riqueza de flora micológica en Aragón, ha comenzado a llover pero, por el momento, «está todo muerto, sin seta alguna», lamenta Palazón, que ha tenido que cruzar a territorio francés para desarrollar la actividad.

Octubre es conocido por ser el mes de la micología, ya no solo por sus frecuentes lluvias, sino porque es la época en la que se concentran los congresos relacionados relacionado con este particular ámbito. «Es el momento en el que sale el rebollón que es muy popular, lo que provoca la llamada al gran público, que se pone la capa y va con la cesta al monte», explica este profesional.

En Cerler se celebraron las XII Jornadas Micológicas de Otoño de Cerler del 5 al 10 de septiembre, antes de lo habitual por una cuestión climatológica. El presidente de su asociación, Juantxo Garrido, comentó que este curso «hay poco ambiente de setas», y manifestó que «como siga el tiempo igual, se complciará la recogida de setas ya el campo no está es las mejores condiciones».

Sin embargo, esta situación no tan negativa respecto a otros años no impide que cada día sean más los aficionados a esta práctica. «Parece que es como una moda, cada vez es más gente la se atreve a iniciar esta aventura por el monte», reconoce Garrido. Aunque esto también tiene sus consecuencias ya que «quien no tiene formación, seta que ve, seta que coge y así dejan el monte, todo levantado», manifesta Garrido. Además, hay que tener en cuenta que hay algunas que no son comestibles y su ingesta puede generar intoxicaciones.

El problema no es la condición en la que dejan la flora, sino también el peligro de carecer de conocimientos micológicos. «No hay ninguna norma para distinguir las setas tóxicas más que conocer cada una de ellas», asegura Palazón.

«No tenemos término medio, antes la gente creía que solo con verlas se envenenaría, ahora es todo lo contrario, se las come y luego pregunta, da miedo este atrevimiento porque no son conscientes de lo peligroso que es», comenta Palazón, que lo equipara con el juego de la ruleta rusa, «te comes algo que no sabe si te puede matar», asegura.

Ante estas situaciones, los expertos recomiendan consultar a cualquier asociación micológica para prevenir intoxicaciones antes de salir en expedición.

Micogastronomía

Palazón hace referencia a una afición a la micogastronomía, es decir, «coger setas para comer, no para su estudio». De hecho, las jornadas de Cerler reunieron a 350 personas en el pabellón del municipio en una degustación popular gratuita en la que, entre otros platos, probaron «un arroz cremoso con boletus» y, además, «la gente disfrutó y aprendió mucho», asegura Garrido.

Para los que quieran iniciarse en esta práctica, en Aragón se distinguen tres zonas principales para la recogida: los Pirineos, el valle del Ebro y la coordillera ibérica, desde el Moncayo a las sierras turolenses. Garrido aconseja informarse previamente sobre el terreno, estar localizado, llevar una cesta y «tratar el monte con cuidado y contactar a las asociaciones micológicas ante cualquier duda».

La normativa dictaminan que se pueden coger tres kilos de setas por persona y día. «Mucha gente no conoce el reglamento y no lo cumple», concluye Garrido.