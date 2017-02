Ciudadanos (C’s) buscará el apoyo del resto de formaciones del Ayuntamiento de Zaragoza para que el consistorio diseñe los mecanismos necesarios para que los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre las plusvalías puedan reclamar.

Aunque el TC se refería a un caso de Guipúzcoa, para la portavoz de C’s, Sara Fernández, el ayuntamiento «no puede quedarse de brazos cruzados» y esperar a que el Estado modifique la Ley de Haciendas Locales. Por eso, han registrado una moción sobrevenida para el pleno de este viernes en la que instarán al consistorio a que ponga, de forma urgente, los medios humanos y materiales para que todos aquellos contribuyentes afectados puedan reclamar.

«El ayuntamiento no puede mirar a otro lado porque no ha tenido en cuenta la situación de minusvalía», señaló. Fernández admitió que el consistorio no tiene competencias para modificar la ordenanza –depende de la Ley de Haciendas Locales–, pero, añadió, sí que tiene «precedentes administrativos para cambiar la modalidad para cobrar este impuesto», que calificó de injusto.

La portavoz de la formación naranja recordó que la forma de autoliquidación municipal permite, durante cuatro años, reclamar cantidades indebidas. Por ello, consideró que «legalmente» se puede reclamar este dinero en aquellos casos en los que no se produjo enriquecimiento alguno con la venta de un inmueble.