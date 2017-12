Cambia la pegatina de la ITV de coche y le caduca

La Policía Local de Zaragoza arrestó recientemente a un conductor por cambiar de vehículo la pegatina de la ITV para poder circular. Para más inri, la llevaba caducada, según informó el Cuerpo a través de su cuenta de Twitter.

Le detectaron cuando circulaba por la calle Galo Ponte, junto a la Audiencia Provincial de Zaragoza y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con la pegatina visiblemente despegada, que correspondía a la inspección de otro vehículo que además, llevaba meses fuera de vigencia. Pero esto por sí solo hubiese podido quedar en una infracción administrativa, pero utilizarla en otro coche puede constituir un delito de falsedad documental.

Estas triquiñuelas no son desconocidas para la Policía Local de Zaragoza, que se encuentra habitualmente con otras variantes como el uso de tarjetas de minusválidos en coches que no deberían llevarlas, bien sea porque no se encargan realmente de trasladarlos o incluso porque son de familiares fallecidos.