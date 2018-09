Cambiar Huesca estudia dejar el equipo de gobierno de Luis Felipe

La polémica por el supuesto oscurantismo institucional con respecto a una agresión sexual producida durante las fiestas de San Lorenzo de Huesca amenaza con hacer tambalear al gobierno municipal. El socio principal del PSOE en el consistorio, Cambiar Huesca, estudiará hoy si sigue formando parte del equipo de gobierno. Lo hará mediante la celebración de una asamblea, si bien fuentes de Cambiar Huesca apuntan a este diario que la decisión «tiene el calado suficiente como para que se celebre una votación en la que participe todo el censo».

Sobre la mesa está una posible petición de dimisión de la subdelegada del gobierno, Isabel Blasco, y del regidor oscense, Luis Felipe. El alcalde, por su parte, quiso destacar que «si deciden no continuar en el gobierno de la ciudad, que los ciudadanos se tranquilicen porque habrá que redistribuir las responsabilidades y darle normalidad a la vida de la ciudad de Huesca y atender los problemas de los ciudadanos, que es lo que más nos debe preocupar a los políticos».

«Como alcalde propuse, de hecho no lo ha hecho nadie más, la celebración de una comisión especial de investigación que se dictaminará el próximo jueves en la comisión de seguridad ciudadana y para la cual he convocado un pleno extraordinario el próximo día 12 que tendrá que aprobar dicha creación», apuntó. Además, insistió en que «como alcalde no era mi competencia informar si había o no denuncia porque a mí la información que se me da en todo momento es que hay unas investigaciones en marcha». El PP insiste en señalar que el objeto de dicha comisión es saber si Luis Felipe «mintió» sobre este asunto.