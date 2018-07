El campus reduce gastos

El verano llega y la actividad cesa en muchos ámbitos. Con el estío, los comercios echan la persiana para disfrutar de las vacaciones, las empresas funcionan a medio gas y, por supuesto, las instituciones educativas paralizan en gran medida la actividad académica que desarrollan a lo largo del curso. Dadas estas circunstancias, la Universidad de Zaragoza aprovecha para realizar un cierre energético que comenzó el pasado viernes –algo más pronto de lo habitual– y concluirá el 15 de agosto. La medida logrará, así, un ahorro de energía que, en consecuencia, se traducirá en un menor gasto público.

Para ello, el campus, a través de su sección de Energía y Medio Ambiente, propone una serie de recomendaciones a la comunidad universitaria, propuestas que, no obstante, requieren que cada miembro se implique y sea responsable. Muchas de ellas recuerdan, precisamente, a algunos buenos hábitos que muchos hogares ponen en práctica cuando van a pasar una temporada fuera de casa, como pueden ser las vacaciones de verano. De esta manera, pero aplicado a las peculiaridades de unas instalaciones que acogen sofisticados aparatos de investigación, sugieren hábitos como apagar todos los ordenadores y pantallas o eliminar el modo stanby de todos los equipos existentes, de forma que se desconecten las regletas o se retiren los conectores del enchufe de la pared de dispositivos como fotocopiadoras, ordenadores o lámparas. También recomiendan que los termostatos de despachos y laboratorios se apaguen, como también los equipos auxiliares de climatización y, claro está, asegurarse totalmente de que se han apagado todas las luces.

Otras medidas resultan más adaptadas a las particularidades del centro, como es agrupar las muestras o materiales de ensayo y experimentación en el menor número de neveras o congeladores posible, de manera que se puedan desconectar aquellos que quedan vacíos. También, que los equipos que poseen un encendido automático sean programados adecuadamente y que se desconecten cargadores o cualquier otro equipo con transformador de los enchufes, dado que, aunque no alimenta al equipo, existe una pérdida de energía en estos casos. Sin necesidad de tocar ningún aparato eléctrico también se puede ahorrar energía. Simplemente, con bajar las persianas y cerrar las ventanas se evitará parte del calentamiento de los edificios.

No obstante, el cierre energético no puede abarcar todos los aparatos que abarca el campus. De esta manera, aportará refrigeración en el hospital Clínico Veterinario, en el edificio I+D, donde se alimentarán los laboratorios esenciales o en el de químicas, para las almacenas de riesgo especial con equipos individuales. Igualmente, se aplicará esta medida en el edificio de encefalopatías, en la zona de riesgo especial, en el Cemimem, el Circe y en la Escuela Politécnica Superior de Huesca, que acoge cursos de verano. Los datos del año 2016 revelan que esta medida funciona, como pone de manifiesto el ahorro de 18.370 euros que la universidad estima que se ahorró en el cierre energético de verano realizado ese año. No queda ahí la cosa, sino que los cierres energéticos representan un ahorro del 3.5% del consumo total de electricidad de la universidad.

Además, cabe destacar que en el mes de agosto el precio de la electricidad es bajo, puesto que normalmente el campus paga la electricidad a 0,10 euros el kilowatio hora, frente al 0,06 actual.

Esta medida no solo es, pues, un cierre sino que resulta un uso racional de los recursos. Así, se intenta no tener servicios para unas pocas personas o permite acometer labores de mantenimiento que, de otra manera, no se podrían llevar a cabo.