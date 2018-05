Canela, condenado a 11 años por matar sin querer hacerlo

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a Francisco Canela Grima, de 47 años, a 11 años de cárcel por la muerte de Robert Racolti, de 23. La magistrada-presidenta del tribunal popular, Esperanza de Pedro, ha dictado esta condena después de que los nueve miembros del tribunal popular consideraran que era culpable de un delito de homicidio con dolo eventual, es decir, que Canela Grima no buscó este trágico final.

Esta nueva pena sustituye a la anterior sentencia por la que fue condenado a 4 años como autor de un delito de homicidio imprudente con las atenuantes de consumo de alcohol, miedo insuperable y confesión. Fue la visión que tuvo el anterior jurado popular, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) consideró que el fallo estaba poco motivado y pidió repetir el juicio. El resultado de ello es el que ayer comunicó la magistrada de Pedro.

No obstante, todavía no son firmes estos 11 años de cárcel, puesto que sus abogadas defensoras, Soraya Laborda y Laura Vela, anunciaron que interpondrán recurso ante el TSJA por no estar de acuerdo con el veredicto y, en concreto, porque «no pudieron introducir una serie de preguntas en el objeto de veredicto que no solo fueran dirigidas hacia la condena».

Los hechos que consideró probados los miembros del jurado fueron que el acusado actuó en su bodega (donde se había citado con la víctima y su novia tras recibir unos dibujos ofensivos), después de que la joven y Robert Racolti se abalanzaran sobre él. Canela sacó una pistola y tras disparar al suelo y huir Emilia Verónica de la bodega, comenzó a forcejear con Racolti, que tuvo la posibilidad de defenderse y de arrebatarle el arma.

La magistrada-presidenta del tribunal del jurado ha dictado una pena de 11 años de cárcel tras aplicar a Canela Grima la atenuante analógica de actuar bajo la influencia del alcohol y las drogas y reconoce a los padres y a la hermana del fallecido el 100% de la indemnización solicitada que asciende a 325.000 euros. Asimismo, durante doce años, no podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con ellos.

Francisco José Canela Grima salió en libertad provisional en enero de este año, después de cumplir la mitad de la condena del primer juicio. Una situación en la que permanece actualmente, si bien los abogados de la acusación. Cristian Anghel y Mariano Montesinos, ya han anunciado que van a solicitar que se celebre una vistilla en el tribunal provincial para su reingreso en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza). Pretenden evitar una supuesta fuga, si bien en ningún momento ha mostrado intención de ello.