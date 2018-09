El carril bici de Univérsitas cierra el corredor Parque Grande-Estación

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

De nuevo no es todo cierto pues si que se han quitado arboles de la mediana y plantas ornamentales de la mediana .y sean dejado alturas sufuciente entre baldosas como para poder tropezar y caer . Alguien con responsabilidad que le de el ok a esas obras no iria mal.