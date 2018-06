Casado lamenta la escasa participación de afiliados y pide libertad de voto

El candidato a presidir el PP Pablo Casado ha considerado una "malísima noticia" una participación "tan baja" de afiliados en el primer congreso por primarias para elegir al líder del partido y ha apelado a la participación y a la "libertad" de voto.

Casado ha participado hoy en un encuentro con militantes en Zaragoza al que ha asistido el presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, quien ha confirmado que también acompañará al acto que previsiblemente protagonizará el 1 de julio María Dolores de Cospedal y al de Soraya Saínz de Santamaría, al día siguiente.

En declaraciones a los medios, Casado ha asegurado que si gana el congreso "nadie pierde" y ha advertido de que cualquier fractura en el PP "sería letal", porque no ganarán las elecciones con independencia de quien sea candidato.

De hecho, ha agregado, esa fractura ya se está produciendo por los posicionamientos públicos en favor de los distintos candidatos cuando "cada afiliado es el jefe, y decide".

Por eso, ha dicho, él no pide fotos con exministros ni presidentes autonómicos porque quiere ser "el candidato de las bases", y quizá por esos posicionamientos públicos "el militante ha desconectado en gran medida de un proceso en el que cree que al final nada va a cambiar".

"No he llegado aquí para que nada cambie", ha aseverado Casado, quien ha insistido en que quiere cambiar la política de su partido para recuperar un espacio electoral "siendo ambiciosos y mirando al futuro", y eso hace necesario derrotar a Ciudadanos "con sus propias armas", porque "la política de los años 80 no va a derrotar a la nueva política".

Ha insistido en que respeta las normas, aunque prefería que pudieran votar todos los afiliados sin necesidad de inscribirse, y ha considerado que el PP se tiene que "reilusionar", porque a su juicio es "imposible" que la formación sea atractiva para los votantes en las próximas elecciones si no lo es internamente.

Por eso, y siguiendo "el testigo de una generación extraordinaria, que lleva liderando el partido 30 años", para Casado es necesaria en el PP "una nueva hornada de políticos", porque es la que mejor conecta con la sociedad y la afiliación y está más cercana al "lenguaje" de su adversarios políticos y de los nuevos liderazgos de la Unión Europea y del mundo.

"Sobre todo -ha remarcado- nos comprometemos a renovar lo que no ha funcionado", manteniendo lo que sí lo ha hecho, con un proyecto de "integración".

El congreso del PP, ha subrayado, ha de servir para "ilusionar y unir al partido", para conseguir mayorías suficientes en las próximas elecciones con el fin de que "ningún perdedor" arrebate al PP los gobiernos en donde los ciudadanos les dan su confianza, como ha ocurrido en Aragón y en la capital aragonesa.

Casado ha estado acompañado también por el presidente del PP de Zaragoza, Javier Campoy y por el concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza Pedro Navarro -que le ha colocado en una muñeca una cinta de la bandera de España con la medida de la virgen del Pilar regalada por un militante-.

También ha asistido el portavoz en el consistorio, Jorge Azcón, quien ha advertido de que tantas candidaturas pueden producir "tensiones en las costuras" del PP y ha afirmado que si Pablo Casado gana "va a unir todo lo que pueda al partido" y, a su juicio, es el único candidato "imprescindible" para la dirección del PP.

Beamonte, por su parte, ha insistido en mantener una posición de "imparcialidad" para escuchar la voz de los afiliados antes de posicionarse por un candidato, por "respeto" a quienes forman parte del partido en Aragón, y una vez designados los compromisarios cada uno será "libre de hacer lo que crea oportuno".

Por otra parte, Casado ha lamentado el asesinato ayer en Zaragoza de una mujer a manos de su pareja y ha aseverado que en España "no se puede tolerar que siga habiendo este terrorismo doméstico" y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga en marcha los fondos del pacto de estado contra la violencia machista "cuanto antes".

Asimismo, ha advertido a Sánchez de que el PP no va a tolerar "ninguna política sectaria más", en referencia a un eventual acercamiento a cárceles catalanas de los políticos presos o de una ley de eutanasia. "Vuelve el peor PSOE de Zapatero", ha concluido.