CCOO denuncia irregularidades en los servicios de bomberos

El sindicato CCOO denunció ayer que no existe suficiente dotación de personal cualificado; voluntarios de protección civil o funcionarios de ayuntamientos y comarcas, ejercen funciones de bomberos que no les corresponden, sobre todo en la provincia de Huesca donde la diputación no tiene parque propio. Además, en algunas zonas se solapan servicios y en otras están totalmente infradotados. Hay lugares donde se tarda casi una hora y media en llegar hasta el lugar del siniestro, cuando el tiempo marcado por ley no debe ser más de 35 minutos. Los municipios de más de 20.000 habitantes deben gestionar su propio parque de bomberos pero Calatayud o Teruel no lo tienen. En cada zona de intervención debe haber un parque principal con seis personas de guardia, pero en Calamocha, por ejemplo, hay un solo hombre de guardia durante 90 días y en las cuatro zonas de la provincia de Teruel tampoco se respeta ese requisito. En definitiva, la Ley de emergencias de Aragón «se incumple en las tres provincias», aunque en Zaragoza es menos urgente y más en Huesca.

Para revelar esas y otras muchas irregularidades y proponer soluciones al Gobierno de Aragón, se ha constituido una agrupación de bomberos de CCOO en Aragón, como «instrumento para defender los intereses del colectivo y garantizar la calidad del servicio en todo el territorio aragonés», afirmó ayer, Luis Vidal, responsable del sector de administración local del sindicato.

Oscar Muñoz, bombero del Ayuntamiento de Zaragoza y representante de CCOO en la mesa de servicios de extinción de incendios de Aragón, afirmó que esta asociación nace por la «necesidad de coordinar los servicios en la comunidad autónoma y trasladar a la federación de CCOO de Madrid los problemas que tenemos en Aragón». Y son muchos. «Son distintas las administraciones las que prestan el servicio --diputaciones, comarcas y ayuntamientos-- y los políticos no han sido capaces de aplicar la ley que existe para regularlos. Lo más acuciante es la coordinación y la planificación, además de aumentar las plantillas; no puede ser que en algunas zonas acudan dos servicios a un mismo siniestro», dijo. Además, en muchos casos «no son bomberos profesionales y cuando llegan a un siniestro ni siquiera tienen capacidad legal para entrar en la vivienda hasta que no llega un profesional cualificado», afirmó.

«La aportación económica no es lo más importante, hay que trabajar para cumplir el marco normativo», añadió. La propuesta que plantea el sindicato es «la creación de consorcios provinciales como paso previo para un cuerpo único de bomberos en Aragón», ya que el Gobierno autonómico dijo que en esta legislatura «nos olvidemos del servicio aragones de bomberos».