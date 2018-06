CCOO reparte octavillas contra la apertura del comercio en festivos

Profesionales del comercio aragonés han repartido hoy en Zaragoza octavillas informativas para concienciar a la ciudadanía de la situación que atraviesan y los perjuicios que les causa trabajar en festivos sin compensación económica, sin que suponga mejora del consumo ni más empleo.

Así lo señala CC.OO en una nota de prensa en la que acusan a la patronal de someterles a “una precariedad laboral sin parangón”.

“No reivindicamos que nos lo paguen, queremos tener días libres para disfrutar de nuestra familia, amigos o del tiempo libre que necesita cualquier persona”, asegura Inma Esteban, trabajadora del Alcampo en Utebo y delegada de CCOO.

Los trabajadores del sector, que engloba a 35.000 personas en toda la Comunidad, recomiendan a la ciudadanía aragonesa otro tipo de entretenimiento para estos días que, denuncia Esteban, “solo quieren fomentar el consumo”.

CCOO reclama al Gobierno aragonés que aplique el artículo 71 del Estatuto de Autonomía para que anule las aperturas de grandes superficies, centros comerciales y supermercados en domingos y festivos.

“Ya no es que no me paguen el día festivo que trabajo, es que me cuesta dinero. Me pagan cuatro horas un domingo y me dan de fiesta un miércoles que trabajo siete”, critica Esteban, en relación con la distribución de la jornada que realiza la patronal del sector.

Esta trabajadora considera que la ciudadanía “tiene tiempo suficiente para comprar lo que se necesite” al recordar que el comercio, en general, abre de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche.