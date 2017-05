Celaya rechaza usar antivirales en menores al no conocer  sus efectos

El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, recordó ayer que ningún comité científico recomienda ni autoriza la prescripción de antivirales de última generación para el tratamiento de la hepatitis C en menores de 18 años, a pesar de su demostrada eficacia en los adultos.

El consejero respondió así, en el pleno de las Cortes, a una pregunta formulada por Izquierda Unida. La diputada Patricia Luquin apuntó que los nuevos medicamentos para tratar la hepatitis C han supuesto una revolución en el abordaje de esta patología al registrar tasas de curación superiores al 95%.

Luquin lo achacó al coste del tratamiento y a que al tratarse de una población limitada su abordaje tiene escasa rentabilidad económica que no interesa a las farmacéuticas.

La diputada estimó que «no tiene sentido» que estos medicamentos no se prescriban a los niños, pero Celaya rechazó el argumento económico para no hacerlo. Según el consejero, dado el escaso tiempo que estos antivirales se llevan utilizando en adultos, «es imposible conocer aún los efectos» que pueden provocar a largo plazo, y eso es lo que recomienda que no se usen con menores de 18 años.

En Aragón nueve niños padecen esta enfermedad y solo en un caso se ha solicitado por parte de los profesionales el uso de este fármaco. Se autorizó a la vista de que el menor presentaba una evolución que hacía pensar en un «desenlace fatal», dijo Celaya.