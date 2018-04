Un círculo solidario pide en Zaragoza el retorno a la salud universal

Más de 50 personas han unido hoy sus manos en un circulo solidario en la plaza del Pilar de Zaragoza para pedir "el retorno a un modelo sanitario que garantice la universalidad y la equidad".

La portavoz de la Plataforma Salud Universal, María Jesús Viñales, ha recordado que "hoy se cumplen seis años de la aprobación del Real Decreto 16/2012 que supuso una modificación estructural del modelo sanitario español y una quiebra del principio de universalidad y de equidad en el acceso a la salud que lo definía desde 1986".

Por ello, mediante la lectura de un manifiesto desde la plataforma han exigido la derogación de este decreto, que han considerado como "una clara regresión en el marco de derechos y un incumplimiento de diferentes tratados y normas internacionales de derechos humanos suscritos por España".

A la protesta, encabezada por el lema "por una salud pública no excluyente", se han sumado representantes políticos y sindicales como el coordinador de Izquierda Unida (IU) de Aragón, Álvaro Sanz; el responsable de Organización y Finanzas de IU, Jorge Sanz; y el secretario general de Comisiones Obreras en Aragón, Manuel Pina.

Desde la plataforma han criticado que esta reforma afecte en especial a inmigrantes en situación irregular, personas con enfermedades crónicas, enfermedades mentales, enfermedades especialmente dolorosas, pensionistas y en general con escasos recursos económicos, "intensificando su vulnerabilidad y provocando una mayor exclusión social".

"En la práctica a veces se facturan servicios a personas en riesgo de exclusión social por atención sanitaria, las personas no tienen información sobre su derecho real a través de una instrucción que se aprobó por el Gobierno de Aragón o acuden a un centro de salud donde la persona que les atiende no les facilita la información o no se entiende", ha explicado Viñales.

En Aragón, se ha intentado incluir a estas "personas excluidas" a partir de una orden del año 2015, ha apuntado la portavoz, aunque en la práctica "con el Real Decreto se ha trasladado la responsabilidad a los profesionales que tienen que analizar si tienen derecho o no".

"Pero no se ha solucionado el problema porque hasta que no cambie la normativa, se derogue el decreto y se vuelva a la equidad lo que se ha producido son diferencias entre las distintas comunidades y que para muchas personas resulte mucho más difícil, o imposible, acceder a la asistencia sanitaria pública", ha manifestado la representante, quien ha incidido en que "antes estaba muy claro que todas las personas tenían derecho por el hecho de residir en España".

Y como en Aragón, ha continuado, tras la aprobación del Real Decreto se establecieron normativas autonómicas "que intentaban poner un parche para incluir en el sistema a las personas excluidas, pero todas estas normas han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional".

Sin embargo, tal y como ha defendido la representante de la plataforma, existen estudios que demuestran que los sistemas sanitarios en los que solamente se garantiza la asistencia sanitaria en urgencias pero no se garantiza el acceso de forma universal a los servicios básicos de salud resultan más caros a largo plazo