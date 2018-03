La ciudad exige a la DGA el pago de las expropiaciones por el hospital

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

es alucinante tanto el psoe como podemos (ganar) siempre están en primera fila a la hora de exigir sea lo que sea, pero que pague Lamban para que la ciudad cobre lo que le corresponde pues eso no ,que se puede enfadar el jefe y no ponernos en la aproximas listas y de que vivimos entonces ,que penica hay que defender el pesebre. igual se creen que no nos damos cuenta .