Comienza la prórroga de los presupuestos del 2016

El año nuevo ha comenzado sin presupuestos, motivo por el que desde ayer mismo están prorrogados los del 2016, a la espera de que el Gobierno de Aragón presente un proyecto que sea tramitado en el Parlamento autonómico. El Gobierno de Aragón emitió el pasado 23 de diciembre la orden por la que se determinan las condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2016 hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2017, que fue publicada en el Boletín Oficial de Aragón del viernes, 30 de diciembre.

El Estatuto de Autonomía de Aragón dispone en su artículo 111 que si la ley de presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considera automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior. Así, se prorrogan los créditos del estado de ingresos y de gastos por su importe inicial, hasta el global de 5.129.957.998,63 euros a los que ascendió el proyecto de presupuestos en el 2016.

No obstante, la orden determina que el Departamento de Hacienda podrá bloquear créditos para su no disponibilidad con el objeto de cumplir los objetivos de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria que resulten de aplicación para Aragón en el año 2017. Además, los créditos de gastos para transferencias corrientes, de capital e inversiones reales (los capítulos 4, 6, 7 y 8) están bloqueados desde hoy.