El comité de FCC se reúne con ZeC para tratar la municipalización del servicio

No a la municipalicación de parques y jardines, seria otra desfachatez que pagariamos los contribuyentes, asi de claro, lo que hay que hacer es dotar bien la proxima contrata, no como la ultima que estaba infradotada, y ese es el problema no otro, lo de municipalizar implica aumento del gasto, digan lo que digan y un empeoramiento aun mayor del resultado final del trabajo desarrollado, al no controlarlos nadie, como buenos funcionarios, que si quieren trabajan y si no les apetece, pues a descansar y no hay mas, no hay mas que darse un garbeo por dependencias adminitrativas, me da igual la DGA, el AYuntamiento, las diputaciones provinciales, comarcas o administracion del estado, lo dicho no a la municipalización, con mi dinero no.