Condenado por abusar de niños a los que conocía en videojuegos

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a un año de prisión a un joven lucense, Brais Vivero Vila, por abusar sexualmente de niños de 10 años a cambio de subirles de nivel de usuario en el videojuego Minecraft. Le absuelve del delito de corrupción de menores. Inicialmente, se enfrentaba a siete años de prisión.

Los magistrados señalan que este joven de 21 años (que ya fue detenido cuando era menor por compartir fotografías eróticas de niños), con el fin de satisfacer sus instintos sexuales, contactó con varios menores a los que propuso recibir beneficios en el juego a cambio de que le mostraran sus genitales, bien por Whatsapp, bien por Skype. No obstante, no ven acreditado que Brais Vivero utilizara a menores de edad, de 16 años, en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, ya que no se ha efectuado ninguna prueba pericial ni respecto al móvil, ni respecto al ordenador del acusado.

Los hechos se remontan a febrero del 2015. El encausado administraba un servidor de un juego online, programando actividades nuevas en el mismo que proporcionaban nuevas experiencias. Haciéndose llamar David, contactó con tres zaragozanos de 10 años, a los que propuso ser jugador de rango VIP, si le enseñaban sus órganos sexuales. Los niños observaron que sus promesas se cumplían. Llegó a detallarles cuánto tiempo debía durar el episodio íntimo, controlando los segundos.

El encausado también les decía que, en caso de negarse, les podía prohibir acceder a este videojuego.