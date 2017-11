Confirmada la condena a un joven que dejó tuerto a otro en una pelea

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado la condena de seis años de prisión impuesta a Mikel Muñoz Hernández por dejar tuerto a un hombre de varios puñetazos en el bar Infinity de la calle Pano y Ruata de Zaragoza, en septiembre del año pasado.

Los magistrados no han tomado en consideración el recurso en el que solicitó que se valorara la atenuante de confesión –el joven se entregó a la Policía Nacional antes de ser detenido– y que la Audiencia Provincial de Zaragoza calificara los hechos como un delito de lesiones con dolo eventual, es decir, que no tenía intención de reventarle el ojo (que sería dolo directo) pero sí se pudo imaginar que varios golpes fuertes podrían causar ese efecto. No obstante, los argumentos del TJSA sigue sin ser aceptadas por el abogado defensor, el penalista José Cabrejas, quien ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo.

Inicialmente, Mikel Muñoz Hernández se enfrentaba a once años de prisión que solicitaba la Fiscalía al considerar que se había empleado un vaso de cristal como instrumento peligroso. Una forma de agresión que no aceptó la Audiencia de Zaragoza, cuyos magistrados tuvieron dudas tras escuchar las versiones tanto de la víctima como de un testigo allí presente. De hecho, estas declaraciones tampoco les despejaron las dudas de si hubo un segundo episodio de lesiones en que de los puñetazos se pasó a las patadas.