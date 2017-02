El consistorio estudia reclamar a Los Tranvías más de 600.000 euros

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) reclamará a las Sociedad de Economía Mixta de Los Tranvías (SEM) la devolución de más de 600.000 euros que nunca debió de haber abonado. A la espera de analizar el informe de Tribunal de Cuenta, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, adelantó que, a priori y a fala de confirmar, el documento da la razón al Gobierno, que ya denunció en el pasado mes de noviembre que el ayuntamiento había realizado dos pagos indebidos.

Se trata de 416.000 euros por pronto pago que corresponden a una bonificación por «pronta ejecución» por una obra que se entregó más tarde de lo previsto, valorada en 4 millones. A pesar del retraso, la empresa recibió el 100% de la subvención, incluyendo el 10% en concepto de bonificación. Por otro lado, se abonaron 200.000 euros de más en la revisión de precios del billetaje. Durante el primer medio año de puesta en marcha del tranvía el consistorio no realizó control alguno sobre los datos facilitados por el SEX, existiendo «carencias de medición».

El responsable de finanzas insistió ayer en que el informe del Tribunal de Cuentas dejaba claro que la deuda del tranvía de unos 256 millones, «no afecta más que a efectos contables en la deuda del Reino de España y también lo dice el Ministerio de Hacienda», al tratarse de un «pasivo contingente». El concejal criticó que «esta deuda, que se nos ha querido colocar de gorra no es de Zaragoza y no se puede pagar porque ya está pagada y no afecta a la ciudad, es un asiento contable y atañe al Gobierno central».

En cambio, desde el PP, su portavoz, Jorge Azcón, insistió en que sí que computa y que se suma a los 765,7 millones de deuda que ya acumula el ayuntamiento, convirtiéndolo en unos de «los más endeudados de España». Un hecho por el que cuestionó que Zaragoza pueda salir del plan de ajuste, como pretende el Gobierno de la ciudad después de cinco años sometidos a sus restricciones.