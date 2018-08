El consistorio sigue con el concurso del Párking Norte

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Y digo yo, si sale a concurso público y no está de acuerdo una empresa, ¿no sería mejor no presentarse y que lo haga otro? Porque con la plaza de toros ha pasado lo mismo, 2 empresas se han dedicado a recurrir , por recurrir, las condiciones y no hay feria, ni espectaculos, dejando al resto de empresas también esperando. ¿Porque se recurren los pliegos?