El coordinador de ZeC cargó un viaje a Nueva York a su grupo municipal

Un nuevo sobresalto sacude la aparente calma en el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) a propósito de la utilización de los fondos públicos por parte de uno de sus cargos directivos de relevancia. En este caso, afecta al coordinador de su grupo municipal, Guillermo Lázaro, y desde la semana pasada ya exsecretario general de Podemos en Zaragoza, que cargó dos facturas de casi 3.000 euros correspondientes a un viaje personal que hizo a Nueva York el otoño pasado a la cuenta del propio grupo municipal. Un «error ya subsanado», según explicó él a este diario, o una mala praxis que no debe pasar inadvertida, según el sector más crítico de su coordinadora, que el pasado mes de abril pidió abiertamente su dimisión o cese. Aunque con escaso éxito, ya que continúa en el puesto.

Los hechos se remontan al 2017, cuando en el mes de junio contrató dos vuelos a Estados Unidos por valor de 1.352,42 euros (ida y vuelta). Meses después, ya en septiembre, concretó una segunda compra, por valor de otros 1.461,60 euros para su alojamiento. Eran dos noches en el hotel The Baron de Washington, valoradas en 324,96 euros, y cuatro en el Millenium Broadway de Times Square de Nueva York. En total, 2.814,02 euros que la agencia de viajes, Turopa, cargó a la cuenta del grupo municipal.

CONOCIDO POR LOS NUEVE // Sin embargo, meses después, «a principios del 2018», se corrigió esta factura y el propio Lázaro hizo frente a este pago de su bolsillo. Se procedió a realizar la correspondiente rectificación de la factura y esta desaparecería así de la contabilidad de ZeC. O al menos eso era lo que, en teoría, debería haber sucedido, porque lo cierto es que, pese a que en abril ya no quedaba ni rastro de este cargo en la cuenta del grupo municipal, alguien del propio entorno de ZeC la conservaba y la hizo llegar a quienes días más tarde exigían su dimisión en la coordinadora –órgano de dirección de la confluencia de izquierdas, a otra escala de su plenario–, aunque con poco éxito, porque optaron por no adoptar decisiones precipitadas y trasladar toda la responsabilidad de las medidas a adoptar al seno del grupo municipal.

El resultado de esa consulta fue que Lázaro continuaría en el puesto de coordinador del grupo municipal, respaldado por una amplia mayoría de los concejales y cargos de confianza del equipo de Gobierno. ¿También contaba con el respaldo del alcalde Pedro Santisteve? Este diario solo ha podido constatar que se produjo una reunión entre ambos. Sobre el contenido de este encuentro solo se sabe la evidente tensión que lo ocurrido ha generado con Alcaldía, que no parece estar en sintonía con quienes defienden su continuidad. Solo el propio Santisteve podrá aclararlo, pero su opinión, en este caso, estaba supeditada a una mayoría en ZeC que abogaba por no cesarle ni instarle a dimitir. Esto, lejos de aliviar la situación, ha alimentado las tensiones con el sector más crítico.

RENUNCIA EN PODEMOS // Sin embargo, la situación de estas dos facturas ya está completamente corregida y no aparecerá en la contabilidad del grupo municipal, que lleva dos años de retraso. La prometida transparencia en el Gobierno de ZeC no se está cumpliendo en la rendición de sus cuentas, que están pendientes de publicar, tanto las de parte del 2016 como las de todo el 2017. Pero este viaje a Nueva York ya no aparecerá en el listado de gastos computables a la actividad del grupo municipal.

No obstante, este supuesto malentendido ha tenido consecuencias más drásticas para él en Podemos que en el grupo municipal. Lázaro renunció a su puesto de coordinador general de Podemos Zaragoza alegando «motivos personales», pero desde otras fuentes de la formación morada aseguran que esta fue «la gota que colmó el vaso» para él en una tensión que no ha parado de crecer desde que accedió a ese cargo. Muy próximo al sector que dentro de la formación morada defendía a Maru Díaz y a Violeta Barba, se aupó con la secretaría general en la capital el mismo mes de octubre en el que realizó ese viaje personal a Nueva York.

Su salida fue inmediata y estuvo, sin duda, motivada por estas dos polémicas facturas, que también estaban sobre la mesa de los órganos de dirección de Podemos en Aragón. Una fotografía de esos pagos empezaba a circular y pasarle factura a Lázaro, mientras el grupo municipal parecía dar carpetazo al revuelo interno. Y, quizá por ello, ese sector más crítico empezó a ampliar el radio de propagación de este escándalo que ZeC ha tratado de sofocar con su continuidad.

Una vez que las facturas ya habían sido pagadas, en abril, nada más debía trascender. Pero esa polémica foto ha sobrepasado a ZeC y avanza sin control. Y justo cuando se cuestiona a Santisteve por su viaje a Chile con su mujer y su hija y por quién pagó sus vuelos y alojamientos.