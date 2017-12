Las Cortes avalan potenciar la investigación en colaboración con otras comunidades autónomas

La Comisión de Innovación de las Cortes ha acordado hoy instar al Gobierno de Aragón a potenciar la investigación en sectores de alto potencial en colaboración con otras comunidades autónomas y regiones europeas, de acuerdo con una iniciativa presentada por el PP.

El texto presentado por el PP ha recibido varias enmiendas por parte de Ciudadanos y PAR que han sido incluidas en una redacción final que ha recibido el visto bueno de todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento autonómico.

Según ha explicado el diputado popular Modesto Lobón en su intervención, esta iniciativa "contribuye a reforzar el Estado autonómico, ya que no hay que vivir solo de las relaciones verticales, sino, también, de las horizontales".

Lobón también ha pedido que el Gobierno autonómico acentué su capacidad de relación con otras comunidades autónomas en materia de investigación en ámbitos prioritarios para Aragón.

Por otro lado, ha considerado que la labor del Gobierno de Aragón y del Campus Iberus "es muy brillante" y, sin embargo, ha añadido que, como solicitan en su texto, "ahora sería la Comunidad la que iría detrás de los proyectos".

Según Lobón, la iniciativa persigue "fortalecer el Estado autonómico, fortalecer la imagen exterior de Aragón y hacer proyectos de investigación atrayentes".

La socialista Isabel García ha recordado a Lobón que el Gobierno "está desarrollando, de nuevo, la estrategia RIS3" y le ha informado de que "la estrategia está siendo redefinida" y que incluye más sectores como la agricultura, la salud y el turismo que, en su opinión, "tienen una serie de características para el territorio" y que en cambio no aparecen en la iniciativa del PP.

La diputada del PSOE también ha incidido en la idea de que "no se puede imponer qué proyectos hay que trabajar".

Desde Podemos, Erika Sanz ha explicado que los sectores que se tienen que valorar en la nueva RIS3 "están todavía por reconfigurar" y que "serán más amplios" de los que incluía, inicialmente, la propuesta del PP.

Además, Sanz ha apuntado que la nueva estrategia debería contemplar proyectos de investigación que llevaran a cabo institutos públicos, no solo privados.

Sin embargo, Podemos no ha estimado oportuno "que las Cortes digan qué tienen que investigar los institutos de Aragón, ni de otras comunidades".

El diputado aragonesista Jesús Guerrero ha reprochado al Ejecutivo aragonés que dos años después de haberse firmado el pacto por la ciencia "todavía se está pendiente de la ley de la ciencia".

"Aunque algo se está haciendo, creemos que se puede seguir potenciando las actuaciones encaminadas a aumentar las sinergias con otras comunidades autónomas", ha añadido Guerrero quien ha realizado una enmienda para incluir en el texto una referencia al ámbito europeo.

Por su parte, Javier Martínez (Ciudadanos) se ha referido al grupo proponente y ha afirmado que "están insistiendo en mejorar lo que está haciendo el Gobierno de Aragón".

"No creo que el Gobierno tenga capacidad de influir en los proyectos, aunque puede dialogar con todos para que el trabajo vaya en la línea de lo que a la Comunidad aragonesa necesita", ha estimado Martínez, quien, además, ha realizado una enmienda in voce para no determinar sectores muy concretos.

Desde el grupo Mixto, la diputada de CHA Carmen Martínez ha mostrado su extrañeza por que la iniciativa se centre solo en tres temáticas y ha advertido de la dificultad de incidir o imponer programas de actuación en institutos de investigación que no dependen orgánicamente del Gobierno de Aragón.