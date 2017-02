Las Cortes instan una solución para los bomberos provinciales

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No han hecho nada para que se cumpla la ley del fuego en años anteriores, y ahora a sacar pecho y a pedir lo que les importaba una mierda hace unos meses. Me dan mucho asco. De todos modos no exime a la actual administración de la DGA para que de una vez empiece a cumplir dicha ley y promueva la creación de un cuerpo autonómico. (que eso es lo que dice la ley)