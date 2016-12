Las Cortes suman rutas teatralizadas a la apertura de la Aljafería

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No esta mal la propuesta aunque hace ya muchos años que es visitable el palacio con sus guias correspondientes. El discurso de la Sra Barba me suena mas a propaganda que a una apertura real del Palacio. En cualquier caso es mas de lo mismo. Los coches aparcados en el recinto del Palacio afean el monumento y lo que es peor se inculple la Ley de Patrimonio que los mismos diputados han legislado. Nada ha cambiado aunque vengan con mas palabrerío. "Hechos son amores y no buenas razones"