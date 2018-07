Cospedal: «Cuanto menos tengamos que coser, mucho mejor»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Como esta señora tenga que ser la que renueve el PP apañaos estamos. Su discurso es toda una contradición, habla de renovación y ahí está ella representante de la vieja guardia para hacerlo. Habla de proyectos pero no dice nada de ellos, tan solo pone a parir a los otros y a tirar del argumentario básico. Habla de corrupción como si no fuese con ella y es cierto que ha atacado algunos de los corruptos de su partido y ha defendido a otros, depende si eran amigos suyos o no. Recuerdo que su emprendedor marido todos los negocios que ha tenido tienen que ver con dinero público y concesiones estatales, hasta tenía un suculento sueldo de un banco que nunca supieron explicar, ni él ni ella. La novia de la muerte es más de lo mismo.