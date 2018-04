La crisis por la ampliación lleva al Bizi a su mínimo histórico de usos

No hace falta hacer mucho estudio para encontrar las causas. 1- El mantenimiento de las bicicletas es pésimo. Se encuentran en muy mal estado. Encontrar una que funcione todos los componentes bien es un milagro. 2- El obligar a ir por la calzada, es mandar a las personas a jugarse la vida cada dia con conductores que no respetan nunca al ciclista. Además de tragar el humo de coches que no han pasado ni la ITV. 3- La limitación de uso de 30 minutos en el bono. Cuando en Zaragoza hay estaciones 45 minutos de distancia. De que sirve ampliar el servicio, si no puedo ir hasta el otro lado de la ciudad. 4- Que las furgonetas para transportar las bicicletas no sea eléctrico. De que me sirve ser yo ecológico, si luego se contamina para llevar las bicis de una estación a otra. Podrían ser furgonetas eléctricas que recargaran en cada estación bizi.