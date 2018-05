Críticas a Giner por «afear» la imagen de la Policía Local

El nuevo modelo de la Policía Local de Zaragoza centró ayer el debate de la comisión de Participación Ciudadana. Su responsable y la concejala delegada de la Policía Local, Elena Giner, recibió duras críticas desde la oposición –y alguna que otra descalificación– por su gestión y por «afear» la imagen del cuerpo.

El pasado 14 de febrero se alcanzó un preacuerdo entre el ayuntamiento y los sindicatos CSL, UGT y CCOO, –no contó con los grupos de la oposición– que incluía la posibilidad de cambiar de unidad o promocionar y, además, contemplaba una propuesta de calendario, entre otros. Este último punto fue rechazado por la plantilla, por lo que los grupos consideraron que el preacuerdo perdió su validez.

Sin embargo, para Giner es «vinculante» ya que contiene más puntos que el que la plantilla rechazó, y en los que ya se está trabajando. PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA acusaron a la concejala de no contar con la oposición en la negociación, una de las más importantes del consistorio. Leticia Crespo (CHA) llamó «embustera» a la edila, a quien acusó de «imponer como condición para negociar el calendario la firma previa del preacuerdo y, aunque no haya negociación, usted va a seguir exigiéndolo con el retroceso de derechos que conlleva».

El más duro en sus acusaciones fue el concejal del PSOE, Roberto Fernández, que llegó a cuestionar la «inteligencia» de Giner e incluso le acusó de «mirarle con cara de asco». Unos comentarios que, como dijo la propia concejala, eran «despectivos». Fernández calificó de «ridículo» que las conversaciones sobre los turnos de los policías se estén realizando desde Participación Ciudadana y no desde Personal, como se ha hecho hasta ahora. «En un año no va a cambiar nada porque no tiene cintura política y su filosofía le puede a su inteligencia», afirmó.

El concejal del PP José Ignacio Senao aseguró que «el tema de la policía es muy sensible y no se puede medir por sus fobias». «La policía no es un juguete en manos del Gobierno de turno, es algo serio que está para velar por la seguridad», le indicó.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos (Cs) Alberto Casañal lamentó que «llevan tres años intentando hacer algo y lo único que han conseguido ha sido empeorar la imagen y el ambiente de la policía».

Desde el PP preguntaron a la concejala sobre la investigación de ZeC sobre los manteros que indignó al cuerpo de la Policía Local, aunque Giner no aportó información sobre el tema. Respecto a las agresiones que denunciaron varios agentes, se limitó a decir que el asunto estaba en manos de la Fiscalía, procedimiento que se sigue en estos casos. Mientras tanto, no tiene previsto llevar a cabo ningún tipo de actuación al respecto.