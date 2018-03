Críticas a la «opacidad» de ZeC sobre Desarrollo Expo

Pero haber,¿ no renunciaron a sus cargos esos liquidadores donde por cierto no está según la noticia ninguno de ZeC? Renuncian y luego critican no se les tenga en cuenta. Siguen eso partidos en su campaña conjunta de boicotear todas acciones municipales con el objetivo de que el equipo de gobierno no pueda hacer nada. A la vez no presentan una moción de censura con un nuevo alcalde y equipo. Cuando todos están en contra de el actual equipo no tiene explicación que no lo destituyan. SÓLO QUIEREN SABOTEAR AL AYUNTAMIENTO.