Críticas de los técnicos en emergencias al traslado en taxi

La Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Sanitarias (Asontes) ha mostrado su malestar por la puesta en marcha, en septiembre, del traslado en taxi –hasta ahora lo hacían en ambulancia– de pacientes oncológicos de fuera de Zaragoza para recibir tratamiento de radioterapia en la capital aragonesa –único lugar donde se aplica–.

El colectivo expone que «son pacientes y tienen que ser trasladados ya sea de domicilio a centro hospitalario o viceversa en una ambulancia supervisados por personal sanitario, como lo es un Técnico en Emergencias Sanitarias» y cuestiona a los taxistas si «realizar el transporte de pacientes por carretera no les parece competencia desleal o intrusismo».

Asontes expone que «el traslado de pacientes no es para jugar con ello, ni para tomárselo en broma, no es buscar ganancias ni quién lo hace al menor coste. Son personas, que están enfermas y necesitan estar bien atendidas en todo momento» y reclama al Gobierno de Aragón que rectifique. «Las cosas no se hacen así, los técnicos no vamos a salir a la calle a destrozar taxis, ni vamos a colapsar el servicio de traslados de pacientes como lo hicieron ellos, ¿o nos van obligar a conseguir las cosas por la fuerza?», cuestiona.

La asociación insta a buscar «otras medidas» como incrementar el presupuesto en las licitaciones de transporte sanitario terrestre «para, así, incrementar el servicio».