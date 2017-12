Las críticas de la viuda de Iranzo obligan al Gobierno a defenderse

El Gobierno de España, a través de su subdelegación en Teruel, se vio obligado ayer a responder ante las diferentes críticas surgidas por el operativo de la Guardia Civil desplegado en la provincia para localizar y detener a Nobert Feher, alias Igor el Ruso, que asesinó a dos agentes del instituto armado y a un vecino de Andorra el pasado jueves. El responsable de la institución, José María Valero, aseguró que se contó «con los medios adecuados desde el principio hasta el final», si bien quiso apuntar que el dispositivo no lo diseñó «ni el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ni él mismo, sino que lo realizaron las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Las reprobaciones a la actuación gubernamental llegaron tanto de Eva Febrero, viuda del ganadero José Luis Iranzo, quien puso en duda que «la respuesta policial fuera inmediata», como de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) que denunció públicamente que Interior incumple la plantilla de agentes y que serían necesarios 200 más para garantizar la seguridad pública en la provincia turolense, como del sindicato agrario UAGA-COAG. A ello hay que añadir que Andorra vivió en la noche en la que se produjo el triple asesinato una psicosis con la difusión de graves bulos como que Igor el Ruso tenía rehenes en el interior del bar Gladys o que estaba disparando a viandantes en la población que paseaba por una plaza. Muchos echaron en falta más información oficial que contrarrestara estas noticias falsas a través de redes sociales, tal y como hicieron los Mossos d’Escuadra en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, por ejemplo.

El subdelegado del Gobierno en Teruel reveló que la operación para intentar la captura de quien estaba causando alarma entre los vecinos de esta zona de Teruel por distintos robos en casas y masías se iba a llevar a cabo el día, casualmente, posterior al crimen. «Con las pruebas y pistas recogidas era lógico contar con medios específicos que acudieran a la provincia, al igual que estaba previsto que lo hicieran grupos procedentes del País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana», señaló. Unos planes que «la mala suerte», según Valero, se trucaron con la muerte de los guardias Víctor Jesús Caballero y Víctor Romero y del ganadero José Luis Iranzo.

El dispositivo de la Guardia Civil respondía, tal y como reconoció el subdelegado del Gobierno, a que «todo apuntaba a un criminal peligroso». De hecho, llegó a apuntar que los vecinos de la zona de Albalate del Arzobispo «recibieron comunicaciones de que era peligroso realizar actividades como recoger olivas o la caza».

FALTA DE PLANTILLA

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno en Teruel también tuvo que salir a responder ante la petición de la AUGC de la «necesidad de 200 guardias civiles» en esta provincia. Valero no quiso entrar a valorar esas cifras y se escudó en que «España ha sufrido una crisis económica» que conllevó una contención del gasto y, entre otras medidas, la congelación de la tasa de reposición de agentes.

No obstante, aseveró que «poco a poco llegan» y anunció que este año se han incorporado una treintena de nuevos agentes. Con respecto a la polémica por los chalecos de seguridad, Valero rechazó las críticas, si bien no entró a valorar que no estén adaptados a la fisonomía femenina o que no sean unipersonales y los agentes se los roten al entrar en servicio.

Ayer desde la AUGC de Aragón destacaron que el problema no solo está en Teruel, sino que en toda la comunidad se necesitarían «al menos 700 guardias civiles para prestar un buen servicio».

Una argumentación que horas antes ya había criticado la viuda de Iranzo a través de su página en Facebook. Esta mujer, Eva Febrero, lamentó que «la Guardia Civil local sin medios sí respondió y que la gente de nuestros pequeños y abandonados pueblos sí respondieron» ante la inseguridad que existía en la zona, asolada por los robos en masías y explotaciones ganaderas. «José Luis estuvo no se cuantas veces con la Guardia Civil. La última vez que lo ví iba al cuartel. Les ayudó todo lo que pudo», resaltó. En este sentido, Febrero afirmó que José Luis no sabía a qué se enfrentaba». «Si la gente de este pueblo, por lo menos, hubiéramos sabido que eran tan peligroso seguro que ninguna esposa o madre les hubiéramos dejado ir al monte hasta que lo capturasen», recalcó esta mujer. Por todo ello, pidió que «la gente buena, como mínimo, merecemos verdades».

Por otro lado, esta mañana Igor el Ruso ha ingresado en la cárcel de Zuera desde la de Teruel ya que donde estaba ahora solo es para segundos y terceros grados de cumplimiento de penas. Fuentes de Instituciones Penitenciarias señalaron que será enviado a una celda de aislamiento.