Cs calcula en 50 millones la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza con FCC

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, calcula que el Consistorio podría tener que hacer frente a una deuda de entre 50 y 60 millones de euros a favor de la empresa FCC por el servicio de limpieza y ha exigido medidas para evitar "un importante problema económico".

El pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dio a conocer las sentencias judiciales relativas a tres contenciosos administrativos que interpuso FCC en relación a la revisión de precios del contrato de limpieza y que, según ha afirmado Fernández, obligan al Ayuntamiento a pagar diecisiete millones de euros más cuatro millones por intereses a la empresa, de los cuales ya se habrían pagado diez.

No obstante, en rueda de prensa, el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha asegurado que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha pagado nada porque es una cuestión "que está pendiente de que los tribunales decidan si se abona o no".

En este sentido, Cubero ha subrayado que parece que "la mejora de las condiciones laborales de la plantilla del servicio de limpieza de FCC esté a costa del Ayuntamiento de Zaragoza, cuando debería partir de la negociación, del acuerdo sindical y de los beneficios de las empresas".

A los tres contenciosos administrativos, relacionados con el contrato de limpieza que entró en vigor en 2008 y acabará en el año 2020, "se suman además otras deudas", ha apuntado Fernández.

Estas serían una de 26 millones de euros correspondientes a la aplicación de los precios de mano de obra de 2013 a todas la facturas desde 2014 hasta junio de 2018 y otra de entre 16 y 18 millones de euros en relación a la solicitud de FCC para la revisión de precios de entre 2014 y 2016, a lo que habría que sumar en un futuro las de 2017 y 2018, ha explicado la portavoz de Cs.

Desde el grupo municipal de Cs quieren saber "qué va hacer el Ayuntamiento de Zaragoza, porque tiene hasta septiembre la posibilidad de recurrir tres sentencias favorables a FCC".

En este sentido, Fernández ha señalado que, en el caso de que el consistorio zaragozano recurriera, "podría haber un incremento de los intereses y una hipoteca para el próximo gobierno de la ciudad”.

Asimismo, ha destacado que desde la formación naranja les "sorprende" que el Ayuntamiento de Zaragoza, como "conocedor" de esta deuda, no haya comentado nada sobre ella en ninguna de las dos últimas comisiones de Economía.