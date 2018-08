Cs, convencido de que puede ganar las elecciones en Aragón

El secretario nacional de organización de Ciudadanos, Fran Hervías, se mostró ayer convencido de que el progresivo crecimiento e implantación del partido en las tres provincias aragonesas indica que puede ganar las próximas elecciones autonómicas y municipales. Hervías hizo estas manifestaciones a los medios de comunicación durante una visita a Huesca para valorar el grado de implantación de Ciudadanos en la provincia altoaragonesa. Según explicó, la formación naranja ha crecido un 20% en los últimos meses en Huesca, con un total de 695 inscritos entre afiliados y simpatizantes, lo que les garantiza estar presente en el 90% del territorio.

El responsable político añadió que esta misma evolución también la había apreciado en Teruel y en Zaragoza durante las visitas realizadas a estas provincias desde seis meses atrás. En su opinión, el trabajo realizado en las instituciones aragonesas donde Ciudadanos tiene representación se “traduce” en las encuestas y también en los datos internos de crecimiento.

Hervías destacó, además, que Aragón «es una de las comunidades autónomas de España en las que más fuerza tiene el partido, y donde los datos nos indican que podemos ganar las elecciones, y ese es nuestro reto. Hemos demostrado –añadió– que desde la oposición se pueden conseguir cosas, y la reducción del impuesto de Sucesiones es un ejemplo de como se puede hacer política útil y no de destrucción desde las oposición».

Respecto a sus opciones electorales, el responsable de organización de Ciudadanos a nivel nacional subrayó que en su partido no tienen «suelo, pero tampoco techo», por lo que no se ponen un objetivo de sacar un número determinado de diputados», sino que salen «a ganar». Resaltó, por otra parte, que su formación en Aragón no abordará la elaboración de las listas electorales hasta principios del próximo año y que sus representantes se centrarán exclusivamente en el trabajo realizado en las instituciones. A este respecto, añadió que su política es ú»til y no pensando en listas, como el resto de formaciones representantes de esa vieja política de calculadora electoral».

Con Hervías estuvieron los principales dirigentes autonómicos del partido, así como los representantes provinciales de esta formación.