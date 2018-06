«Cualquiera de los siete candidatos del PP es mejor que Sánchez»

–Quién podía imaginar que en tan solo un mes se iba a pasar de un Rajoy consolidado con los presupuestos aprobados y la garantía de que daba estabilidad a la legislatura a su marcha tras una moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno? ¿Podían contemplar esa opción?

–Desde luego, nadie podía imaginarlo. Que una suma de fuerzas tan variopintas se unan para apoyar una moción de censura es algo dificílmente imaginable en otro país democrático y deja a España en una situación muy inestable y con un Gobierno que no ha votado la gente y que ha pactado con quien ha pactado. Evidentemente, es difícil de comprender que sacáramos adelante unos presupuestos y a las 24 horas el mismo grupo que nos apoya y da estabilidad de Gobierno apoye la moción de censura a saber a cambio de qué. Estamos muy intranquilos porque no sabemos qué peaje pagará Sánchez por esos apoyos. Pero lo sabremos en los próximos meses. Eso nos deja en un estado de shock y es cuando Rajoy considera que es el momento de dar un paso atrás.

–¿No cree que Rajoy podía haber tomado esa decisión antes? Había quien le reclamaba algún paso más contundente de los que había dado hasta entonces.

--Considera que tras estas circunstancias es una buena ocasión para el relevo y elegir al presidente del partido y próximo presidente del Gobierno para los próximos años. Ha sido un presidente honesto que ha dejado un país mucho mejor del que se encontró. Su actuación es irreprochable.

--Se le reprocha que no fue contundente en condenar y atajar la corrupción más duramente...

--La corrupción es el pretexto que pone el PSOE para justificar una llegada al poder anómala, porque no queda muy bien poner otra excusa. Es cierto que la corrupción es abominable y que en el PP cometimos errores, pero nadie que cometió abusos forma parte hoy del PP, ni está investigado ningún miembro del Gobierno de Rajoy ni ninguna otra persona cercana. Pero queda muy bien poner el pretexto de la corrupción para obviar que se gobierna gracias al apoyo de independentistas, la extrema izquierda e incluso filoterroristas. Evidentemente, no puede buscar otro argumento contra un Gobierno que se encontró una España en quiebra y que la deja creando empleo, creciendo más que la media Europea y con unas buenas perspectivas económicas.

–¿Esto es un discurso del miedo o realmente creen que existen esos pactos ocultos?

--A las pruebas me remito. Pablo Iglesias ya se ha reunido con Sánchez secretamente en la Moncloa y no sabemos el contenido de esa reunión. Quien habla ya de acercar los políticos catalanes presos a Cataluña y darles privilegios no soy yo, sino ministros del Gobierno de Sánchez, el 155 se va a suprimir, tendrán de nuevo con financiación para embajadas... Todo esto no es ni casual ni gratuito. Es cuestión de tiempo ver cuáles son las cesiones que de momento no nos cuentan. En cualquier caso, le pido al PSOE que sepa capaz de alcanzar con nosotros grandes acuerdos de Estado.

--Normalmente, esos acuerdos se alcanzan,¿no? --Es cierto que en algunos casos hemos llegado a acuerdos sobre asuntos importantes, pero el PSOE podía haber pactado con nosotros los presupuestos, como nosotros queríamos, y se negó. Resulta chocante que esos presupuestos que eran tan antisociales, restrictivos y tan malos, sean los que ahora que gobierna sí va len. Eso demuestra la incoherencia de Sánchez.

–Afrontan por primera vez unas primarias, ¿qué espera de ellas?

–Va a ser un proceso que se va a hacer desde la normalidad y tranquilidad. De lo que estoy seguro es de que no montaremos espectáculos como el que montó el PSOE con sus primarias.

–Pero con siete candidaturas y dos de ellas, a priori favoritas, altamente enfrentadas, ¿temen que pueda surgir alguna fractura?

-Estoy convencido de que no. Y así lo espero. La cultura de partido en el PP es muy distinta a la del PSOE, y aunque es un proceso nuevo en el partido, estoy seguro de que va a ser un proceso limpio y que se va a jugar deportivamente. Y al día siguiente, todos remaremos en la dirección de quien gane la votación. Nuestro proyecto político es muy claro y lo tenemos muy presente.

–Forma parte del comité organizador del congreso. ¿En qué consistirá su función?

--En dar garantías al proceso para que se haga con luz y taquígrafos y que todos los candidatos tengan las mismas oportunidades. –¿Tiene algún favorito? --No puedo pronunciarme por respeto a las candidaturas y por formar parte del comité organizador. Pero podría votar a cualquiera de los siete candidatos y sería mejor que Pedro Sánchez

–Cree que el PP debe aprovechar este congreso para hacer una revisión profunda de su ideario y estrategia?

--No creo que sea necesario. Hace menos de dos años diseñamos un programa político muy sólido para los próximos años y no corresponde cambiarlo ahora. Se trata de elegir quién debe liderarlo.

–¿Podrá traer consecuencias a Aragón pase lo que pase?

--Sucede lo mismo, estamos a menos de un año de unas elecciones autonómicas y municipales y no tendría sentido cambiar el buen trabajo que se está haciendo.

--Usted ha sido siempre una de las personas de máxima confianza de Rajoy. ¿En qué posición le deja su marcha?

–En la que quiera mi partido. Más de la mitad de mi vida ha sido como militante del PP y siempre he hecho lo mismo, trabajar por el partido donde se me ha encomendado. Y así pienso seguir. Agradezco a Rajoy la confianza que siempre me ha brindado.

–Es la voz del PP en el la comisión de RTVE. ¿Qué le parece que el PSOE vaya a hacer cambios?

--Habíamos llegado a un principio de acuerdo y ahora lo rompen con un decreto. Es una forma curiosa de hacer las cosas y demuestran muy poco talante.

–¿Cree que RTVE ha sido plural con el PP?

--Llevamos 20 meses siendo líderes de audiencia en los informativos. No creo que la gente sea tan tonta como para dejarse manipular durante 20 minutos. Cuando no éramos líderes, el PSOE decía que era por nuestra parcialidad. Supongo entonces que siendo líderes es porque somos imparciales.