Cuatro detenidos por otra pelea en la calle Vasconia

Mas de 20 años viviendo allí, en la época en que me encontraba gente pinchándose en la escalera de casa (que bonitos los 80!) y en la posterior donde no se podía pasar por las calles ni en coche, ni andando, ni nada. Vómitos, orines, gritos toda la noche...Creí que la cosa había mejorado un poco, vecino afectado. En cualquier caso si el Ayuntamiento es incapaz de hacer cumplir las normas básicas de convivencia en esas calles, y en esas casas no se puede vivir (yo he visto vibrar lamparas por la noche del ruido de un bar)podría dejar de cobrar el IBI a los vecinos... Por vergüenza torera.Un saludo y animo a los que viven por alli