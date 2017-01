Cuatro pandilleros latinos, a juicio por robar trasteros en Zaragoza

Los informes policiales de Información sobre las bandas latinas que actúan en Zaragoza, particularmente de los Dominican Don’t Play (DDP), la más activa y numerosa, llevan tiempo alertando de la diversificación de sus actividades. Aunque lo más visible y alarmante son las agresiones a bandas rivales –y en ocasiones a cualquier ciudadano–, también se les relaciona con el tráfico de drogas y otros delitos contra el patrimonio.

Esta variante es la que se juzgará próximamente en un juzgado zaragozano, en cuyo banquillo se sentarán cuatro jóvenes acusados de desvalijar varios trasteros y una portería en la capital aragonesa, en diciembre del año pasado. Tres de ellos han sido frecuentemente identificados y arrestados por sucesos relacionados con los DDP, y el cuarto es, al parecer, un acompañante ocasional.

Según recoge el escrito de Fiscalía, uno de los acusados, Italo Levi C. R., unas veces solo y otras acompañado por los otros tres (Jeisson Giovanni C. R., Michael D. C. y Josué Israel R. G.), reventó a lo largo del mes de diciembre trasteros en las clales Levante, María Moliner, Eduardo Herranz o María Lostal, en la que además entraron en una portería y se llevaron material de empresa.

Los botines, compuestos de bicicletas de alta gama y otros objetos almacenados, son de valores muy variados, desde apenas 200 euros a los 4.600 en los que estaba valorada la mercancía robada en uno de ellos, en la calle Eduardo Herranz.

Pero a ellos hay que sumar los daños causados en las puertas de los trasteros reventados. En total, el juez Eduardo López Causapé les requirió finazas que suman 9.400 euros, aunque luego habrá que precisar qué cantidades hay que descontar en función de lo que la Policía pudo recuperar y lo que ha sido abonado por los seguros. Los agentes, que cuentan con un grupo especial para estos robos por su aumento, sorprendieron a tres de los acusados en uno de sus últimos robos en la calle Levante, que no pudieron completar.

SOLICITADA LA ABSOLUCIÓN // En función de los robos e intentos que les atribuye, la Fiscalía pide penas de prisión por robo con fuerza de 4 años (para Italo Levi y Jeisson Giovanni), 2 años y 9 meses para Josué Israel y un año y medio para Michael. Sus abogados, Carlos Vela y Ana García del Cacho, entre otros, piden incialmente su absolución por estos delitos.

El juez instructor ya conoce a algunos de ellos por la investigación abierta, y pendiente de juicio, contra la banda latina en Zaragoza. Según determinaron las pesquisas del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza, los nueve jóvenes que se sentarán en el banquillo son componentes de los DDP, ilegalizados por el Tribunal Supremo a finales del 2013. Además, otros dos componentes fueron derivados a la jurisdicción de menores, por el mismo delito. La Fiscalía pide tres años de prisión para ellos por integracíon en grupo criminal.