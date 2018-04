Cubero acusa a FCC de «llenar los sobres» del PP

La Comisión de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza oficializaba ayer el traspaso de competencias en el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) sobre el servicio de Parques y Jardines. Ahora, tras el decreto de Alcaldía firmado el pasado mes de marzo, pasará a gestionarlo la concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas, pero su anterior responsable, el edil Alberto Cubero, casi a modo de despedida, acabó enzarzándose en la enésima bronca con el PP a propósito de las negociaciones por el nuevo convenio y la amenaza de huelga en la contrata para mayo. Un rifirrafe en el que el concejal de ZeC llegó a referirse a la empresa como «sus amigos de FCC que les llenan los sobres», para asegurar que es la multinacional la que informa a los conservadores.

Ambos discutían por la última reunión a tres bandas, entre el Gobierno de ZeC, la dirección y los trabajadores de FCC para intentar explorar alguna posible solución. Un encuentro sobre el que el edil conservador Sebastián Contín aportó datos, como que la reclamación del personal, con la subida salarial pretendida, supondrá para el consistorio pagar «1,1 millones al mes» por hacer lo mismo y «sin ninguna mejora» por lo que cuesta 819.000 euros y por lo que, desde que se extinguió el contrato, viene a valer 1.040.000 euros. «¿Quién lo va a pagar? El responsable de ofrecer el mejor servicio al mejor coste está de acuerdo con las movilizaciones», recriminó el concejal.

«¿Quién le informa a usted?», le respondió Cubero. «Yo no he sido y los trabajadores, lo dudo», apostilló. La «tercera pata» era FCC, aunque esa versión no coincide con la que él da. Y que justifica que considere «razonables» las pretensiones que plantean los trabajadores.

«Sus intereses coinciden con los de FCC. Están encantados con Cubero, diciendo barbaridades a los medios y pagándole más por los mismos servicios», replicó Contín. Esto desembocó en la acusación del responsable del área sobre la multinacional, alegando que para el PP, «estanque de corrupción», la adjudicación «perfecta» sería «como en Madrid», donde «se la llevaba el que más sobres le daba».

Punto y final a la gestión de Cubero en parques y jardines, y en una comisión en la que toda la oposición en bloque volvió a afearle su gestión con la «fracasada» política de municipalización, o con el servicio de atención telefónica 010, cuyas trabajadoras acabaron integradas en la plantilla municipal por sentencia judicial, o al frente de un área «cada vez más vacía de competencias» tras ceder parques.