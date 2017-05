Cubero advierte que no dimitirá «aunque haya sentencia» condenatoria

El concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, aseguró ayer que no asumirá «responsabilidad ni dimisión» alguna por el hecho de que se abra juicio oral o incluso aunque una sentencia condenatoria por el accidente de la carpa de la cerveza en las pasadas fiestas del Pilar. Aseguró tener «la conciencia tranquila».

No obstante, confió en que esta no se produzca porque si hay una fallo de culpabilidad, este generaría una «indefensión a cientos de ayuntamientos por no poder autorizar instalaciones de estas características». «Zaragoza sí ha podido hacer una rápida contratación de un ingeniero que las supervise y las valide», añadió, mientras reconoció que el problema se agravará de cara a las próximas fiestas del Pilar, que «no se ha valorado aún».

Cubero también quiso destacar su satisfacción, en alusión a que la Fiscalía no le acusa, tal y como publicó este diario. «Por fin alguien con peso imprime sensatez y normalidad en este proceso», aseveró. Frente a la posición del fiscal, la víctima pide tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación. Aunque afronta con más confianza el proceso tras el escrito del fiscal que, dijo, desmonta la tesis del juez.