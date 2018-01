Cubero dice que, pese a "agoreros", el servicio de Parques y Jardines se sigue prestando

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha manifestado hoy que, pese a los mensajes "agoreros" de la oposición por el vencimiento del contrato con el cambio de año, el servicio de Parques y Jardines de la margen derecha se sigue prestando con la misma normalidad.

Así pues, Cubero ha informado en rueda de prensa de que el servicio ha pasado a prestarse desde los reconocimientos de obligación, después de que el Ayuntamiento y la empresa concesionaria (FCC) no llegaran a un acuerdo para la prórroga del contrato hasta la adjudicación de los nuevos pliegos.

Ha recordado que tanto FCC como los grupos de la oposición amenazaban con que la empresa se iba a ir, no se prestaría el servicio, los trabajadores verían reducidas sus condiciones salariales o serían despedidos o habría huelgas y, por contra, la misma empresa y los mismos empleados siguen prestando el servicio por el mismo sueldo.

En este sentido, ha recriminado a las fuerzas políticas municipales que han hecho "seguidismo" y han servido como "altavoz" de los mensajes "agoreros" y las "amenazas" de FCC para tener una posición de fuerza en su negociación con el Gobierno de la ciudad, lo que ha tachado de "irresponsabilidad".

En cualquier caso, ha señalado que hay decenas de servicios que se prestan mediante la fórmula legal de los reconocimientos de obligación, por lo que la que se da ahora con Parques y Jardines no es una situación "extraña".

Por otro lado, el consejero ha reivindicado el "reconocimiento" que cree que ha dado el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) a las mejoras en los servicios públicos de Zaragoza en su último barómetro del 29 de diciembre.

Ha incidido especialmente en el reconocimiento a Zaragoza por dos cuestiones: el nuevo pliego de Parques y Jardines y la labor de inspección desarrollada por el Gobierno, ambas criticadas por la oposición, que acusaba a ZeC de "hostigar" a la empresa.

No obstante, ha reconocido que hay servicios públicos que son susceptibles de mejorar, ya que no invierten lo que deberían y, en concreto con el mantenimiento de las zonas verdes de la margen derecha, no están satisfechos con la gestión de la empresa, por lo que han optado por una mayor fiscalización.