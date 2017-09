Cubero muestra "solidaridad absoluta" con la huelga de trabajadoras del 010

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha mostrado hoy su "solidaridad absoluta" con la huelga convocada por las catorce trabajadoras del servicio de atención telefónica municipal (010) y que se prolongará desde el 2 hasta el 15 de octubre.

En rueda de prensa, Cubero ha considerado que la huelga es "lógica", dado que las trabajadores encadenan cuatro meses sin cobrar.

Así, ha recordado que el Gobierno de la ciudad puso varias soluciones encima de la mesa: en primer lugar, la remunicipalización del servicio y, posteriormente, que el Ayuntamiento asumiera los sueldos impagados por responsabilidad subsidiaria, ambas paralizadas por los tribunales.

El consejero ha expresado que entiende que las empleadas estén "molestas" tras llevar cuatro meses sin cobrar sus nóminas, pero ha reiterado que ZeC es el único grupo municipal que está poniendo soluciones encima de la mesa, mientras otros grupos colaboraban en los recursos presentados contra las medidas del Gobierno, ha asegurado.

En este sentido, ha adelantado que ZeC votará a favor de la remunicipalización del servicio cuando se lleve a Pleno, ante lo que ha reconocido que se están produciendo negociaciones con otros grupos, que ha preferido que sigan siendo confidenciales, y ha declarado que espera que este expediente pueda aprobarse por unanimidad, como ocurrió con la sociedad Zaragoza Arroba Desarrollo Expo.

Por otro lado, el consejero ha informado de que el 010 no está considerado como servicio esencial, por lo que no se decretarán servicios mínimos durante la huelga, aunque ha subrayado que el hecho de que se deje de atender el teléfono "no es lo más grave" de la situación actual