Cubero no dimitirá pese a estar investigado por el accidente en la Oktoberfest

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, no dimitirá a pesar de estar investigado por el accidente de la carpa de la cerveza de Valdespartera el pasado 8 de octubre. La caída de una viga de 4,90 metros provocó que una mujer de 37 años sufriera un grave traumatismo craneoencefálico. El edil tendrá que acudir a declarar el próximo día 27. El Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza también ha citado como investigado al jefe de la Oficina Económico-Jurídica, Enrique Asensio, y al resto de técnicos que participaron en el expediente, como ayer público Heraldo.

Cubero, que aseguró estar «tranquilo», confirmó que no dimitirá. Explicó que en el código ético de Zaragoza en Común (ZeC) se contempla la renuncia solo en el caso de que se produzcan delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos. El concejal recordó que todos los informes eran favorables para la apertura de la carpa por lo que firmó los tres decretos que autorizaban tanto la instalación de la carpa como la apertura y el plan de autoprotección, «como se hace siempre que los documentos no son contrarios». Según informaron desde el área, ningún técnico municipal realizó una revisión in situ porque no es su función, salvo los bomberos, que revisaron las salidas de emergencia y la armadura de la carpa, explicó.

El edil no quiso realizar ninguna valoración política y manifestó su «respeto a la Justicia». «Tenemos que dejar trabajar a la Justicia y ser prudentes, sobre todo las personas que representamos al Gobierno de la ciudad, más aún cuando tenemos que dar explicaciones ante un juez. Por lo tanto, hasta que no concluya el proceso no vamos a hacer declaraciones», insistió. Admitió que la decisión del juez de llamarle a declarar para investigar cómo se realizó el proceso de aprobación de la licencia era «lógica, sensata».