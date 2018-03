Cubero: «Os jodéis»

«Os jodéis». Así acabó ayer el concejal zaragozano de Servicios Públicos, Alberto Cubero, la comisión de su área. Esta más que cuestionada expresión fue dirigida a los grupos de la oposición tras un bronco debate sobre la municipalización del servicio de asistencia telefónica del 010 y después de más de tres horas de una tensa sesión donde salió a relucir en más de una ocasión la decisión del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) de controlar el 100% de las sociedades municipales.

Aunque negó haberlo dicho, al término de la sesión, con el acta cerrada, los micrófonos apagados y los concejales levantándose de sus asientos, se escuchó como Cubero decía: «Os jodéis», algo que no gustó nada a los presentes, que se fueron avergonzados por su comportamiento. El PP envió una carta al alcalde, Pedro Santisteve, solicitándole que «llame al orden» a su concejal.

Tampoco se fue muy contento el interventor. Ayer negó con la cabeza en más de una ocasión las afirmaciones del concejal. Lo hizo cuando dijo que no informó al Gobierno de la ciudad de que PP, PSOE y Ciudadanos (Cs) habían solicitado un informe sobre el 010 o cuando aseguró que solo se lo envío a los grupos, a sabiendas de que debe entregárselo al Gobierno.

Las concejalas de PSOE y Cs, Marta Aparicio y Sara Fernández, no querían enfadarse ayer, pero protagonizaron los enfrentamientos directos con Cubero.

Fernández despertó a la fiera que lleva dentro el concejal preguntándole sobre la conclusión del informe de los servicios jurídicos que recomendaba no recurrir la sentencia judicial que admitía a la 14 empleadas del 010 como personal laboral indefinido no fijo. Cubero explotó y acusó a la oposición de tratar de bloquear el proceso sin éxito. «La justicia nos ha dado la razón. Han fracasado y me alegro», declaró.

Minutos antes, con Aparicio volvió a tener el típico intercambio de acusaciones que luego utilizan para subir a las redes sociales. «No vienen a las reuniones privadas a tres, entre la izquierda, porque solo quieren juntarse con la derecha y hacerles el caldo gordo», le dijo Cubero a Aparicio. «Usted no tiene vergüenza. Nos han echado de las sociedades a los grupos de izquierdas por los que está en ese sillón. Usted es el que le hace el caldo gordo a la derecha», le respondió ella. Y así otra comisión más.