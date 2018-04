D.O Cariñena organiza en California una cumbre internacional de la garnacha

Un centenar de profesionales del mundo del vino participan hoy en Napa (California) en el Global Garnacha Summit, Cumbre Mundial de la Garnacha, el primer certamen monográfico en Estados Unidos sobre esta variedad patrocinado por la Denominación de Origen Cariñena.

El evento forma parte de la nueva campaña "Cariñena Region To Watch" para potenciar los "Vinos de las Piedras" -marca comercial que hace referencia al terreno pedregroso donde nacen las uvas de esta zona vitivinícola de la provincia de Zaragoza- en el mercado estadounidense.

Cariñena dará a conocer en Estados Unidos las cualidades de una variedad de uva autóctona de la Denominación Cariñena y la de mayor implantación en estos momentos, ya que se cultiva en un tercio de sus viñedos, informan fuentes de la D.O en una nota de prensa.

Los participantes en el Global Garnacha Summit descubrirán la gran variedad de vinos de garnacha que se elaboran no solo en España, sino en Francia, California o Australia y de las que Cariñena conserva alguna de las vides más antiguas.

El programa del simposio, el primero que se celebra en Estados Unidos sobre los vinos de garnacha, incluye seminarios, catas y un concurso de cata ciega dirigido por expertos de la SommFoundation, una organización no lucrativa dedicada a la formación profesional del gremio se sumilleres.

La D.O.P. Cariñena enviará selecciones de vino exclusivos procedentes de sus viñedos más antiguos y representativos.

Entre los asistentes al evento figuran Pedro Ballestero, crítico de vinos para Decanter Magazine y el formador australiano Ewan Proctor, de la bodega Penfolds, así como los enólogos Jason Haas, de Tablas Creek Vineyard; Randall Grahm, de Bonny Doon Vineyard, y Angela Osborne, de Grace Wine Company.

Los seminarios serán moderados por Bob Bath (MS), jefe de estudios de vinos en The Culinary Institute of America y Peter Granoff, Ferry Plaza Wine Merchant.

La campaña "Cariñena Region To Watch", que organiza la Denominación Cariñena en colaboración con la agencia de comunicación estadounidense Gregory White PR para potenciar "El Vino de las Piedras" en el mercado estadounidense, incluye acciones de promoción comercial, marketing, eventos y patrocinios y publicidad y es una continuación de la que se llevó a cabo en los últimos años con el lema "The Next Great Grape", en referencia también a la garnacha.

Desde 2009, la D.O.P. Cariñena y sus principales bodegas -Bodegas San Valero, Grandes Vinos y Bodegas Paniza- están centrando gran parte de sus acciones de promoción en Estados Unidos para posicionar los vinos de la denominación en este mercado y como referencia internacional.

El esfuerzo ha logrado que las ventas se hayan duplicado en los últimos ochos años y alcanzan ya tres millones de botellas al año.

Según el maestro sumiller Bob Bath, "la garnacha es una estrella ascendente a nivel mundial y está superando a otras variedades de uva en crecimiento y en plantaciones nuevas".