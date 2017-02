Dando la nota en Carnaval

Zaragoza se adelanta a la celebración del Carnaval con una semana llena de actos para grandes y pequeños. Desde el lunes hasta el martes que viene, diversas bibliotecas públicas recogen talleres en torno a esta temática para que los niños que lo deseen aprendan a diseñar su propia máscara o antifaz de carnaval, o se vayan a casa con la cara pintada.

Bajo el lema Si no das la nota, no es carnaval, Zaragoza Cultural ha repartido material didáctico entre más de 76 colegios para incentivar el disfrute de la música desde la edad escolar. Se trata de un dosier con varias fichas y un disco con canciones típicas de esta celebración que ha llegado a cerca de 25.000 niños zaragozanos. «La carpeta de este año está dedicada a la música, porque sin ella el Carnaval no es nada. Lo consideramos un vehículo conductor para transmitir valores», apuntó ayer la concejala de Servicios Sociales, Luisa Broto.

Con el fin de recuperar personajes tradicionales carnavalescos y de invitar a los más pequeños de las familias a participar en esta fiesta, el Conde de Salchichón visitó ayer el colegio público Tenerías. Allí los alumnos le explicaron cómo estaban trabajando este tema tanto en inglés como en español y le contaron que estaban elaborando sus disfraces de cartas de Alicia en el país de las maravillas. Las maestras Miriam Soriano y Lourdes Duarte aprovecharon la ocasión para agradecer la labor de los padres para la realización de los disfraces y destacaron su «implicación y colaboración.

El Conde de Salchichón explicó a los alumnos su relación con el resto de personajes tradicionales como don Carnal, doña Cuaresma o la Mojiganga.

La responsable de Zaragoza Cultural, Elena Laseca, anunció varias novedades del programa de actos de este año entre los que sobresalen el traslado del reparto de longanizas del Jueves Lardero al parque Torre Ramona y la celebración, con la colaboración de Interpeñas, de la fiesta del sábado tras los desfiles en una carpa en la misma ubicación de Las Fuentes .

Mientras los mayores podrán disfrutar de verbenas las noches del jueves, viernes y sábado, el turno para los niños llegará el domingo. A las 12 de la mañana tendrá lugar un pasacalles desde la calle Alfonso hasta la plaza del Pilar, donde el Conde de Salchichón y sus adláteres se encargarán de dar el pregón de Carnaval. Seguidamente, en la misma plaza se sucederán varios espectáculos de teatro, titiriteros y música de la mano de los Gaiteros de Aragón para acompañar a la comparsa de gigantes enmascarados. La fiesta terminará por la tarde con animación infantil en el parque Torre Ramona.