Decae una moción del PP para mejorar la gestión del Inaga

La proposición no de ley del PP sobre la gestión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), presentada en la Comisión de Desarrollo Rural de las Cortes, decayó ayer a pesar de contar con los apoyos de Ciudadanos y PAR. «Seguro que la gente del territorio les han planteado los problemas del Inaga, como el retraso en los trámites o las dificultades con inversiones ya confirmadas por entidades financieras», aseguró Ramón Celma del PP. Además, en la defensa de la iniciativa criticó que no se disponga de la memoria 2017 de este organismo.

A continuación, el socialista Herminio Sancho explicó que se han llevado a cabo tres actuaciones por parte del Ejecutivo, «la modificación interna del instituto pasando a tres áreas, la reducción de la jefatura y el aumento de los puestos base, así como un incremento presupuestario en el 2018».

Desde Podemos, Marta de Santos expuso que «hasta ahora se externalizaban algunos trabajos por parte del Inaga» y, en este sentido, preguntó por si estos cambios de dinámica «pueden conllevar retrasos».

«En todos los ejercicios presupuestarios hemos pedido a través de enmiendas un mayor presupuesto para el Inaga, ya que hay falta de medios materiales y personales». Así comenzó su intervención Lucia Guillén, desde el PAR. Por su parte, Jesús Sansó (Ciudadanos) manifestó que «no existen indicadores de calidad», por lo que, en su opinión, «no se puede evaluar la actividad ni bien ni mal».

Asimismo, Guillén también añadió la necesidad exponer la memoria del instituto.

«Parece ser que la culpa es de los funcionarios que cuando no gobiernan ustedes no trabajan», lamentó Patricia Luquin, por parte del Grupo Mixto-IU, quien comentó al popular Ramón Celma que «solo tiene ganas de decir que en el Inaga no hay dirección política».

Por otra parte, la comisión pidió que se evalúe la situación ante la fuga de peces en dos sistemas de riego de la Estanca de Alcañiz. Ciudadanos sacó adelante uno de los puntos de su iniciativa de impulso en la que han pedido a la Consejería, a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y a la comunidad de regantes de Alcañiz que se realicen las actuaciones necesarias para corregir la fuga de 5.000 carpas de noviembre a enero a través de dos sistemas de canalización.