«Demostraré con datos que Aragón no está sobrefinanciada como dicen»

Alain Cuenca (1960) ha sido designado por el Gobierno de Aragón como el experto que deberá debatir el nuevo marco de financiación autonómica y que en las próximas semanas comenzará sus trabajos en Madrid. Profesor de la Universidad de Zaragoza desde 1988, de la que es Profesor Titular de Economía Aplicada desde 1996. Ha sido Director General de Economía en el Gobierno de Aragón (1999-2004) y Director General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales (2005-2008) y con las Comunidades Autónomas (2008-2011) en el Ministerio de Economía y Hacienda.

–¿Para elaborar el próximo sistema de financiación autonómica, conviene partir de cero o sirven los modelos anteriores? –Es imposible partir de cero. tenemos 30 años de historia y en esos años el sistema ha evolucionado de forma correcta. Ahora hay que mejorarlo. El próximo sistema será nuevo pero tendrá tres patas: las necesidades de gasto que habrá que definir de cada comunidad autónoma, y luego cómo se financian. Eso a su vez nos lleva a otras dos patas: el análisis de los impuestos y los fondos que permiten a aquellas comunidades obtener un dinero que no pueden lograr con sus tributos

–¿Ha hablado ya con los expertos de otras comunidades que comparten los problemas de Aragón? ¿Harán frente común?

–He contactado con los colegas, pero antes que hablar de un frente común de comunidades con intereses comunes, hay que preguntarse cuántos problemas de reasignación hay y qué equilibrios territoriales hay que corregir. Ahí todas las comunidades somos aliadas. Si llegamos a la conclusión de que la sanidad, educación o servicios sociales están infrafinanciados, como creemos la mayoría, habrá que ver cómo lo están la Defensa, la Justicia o las grandes estructuras del Estado. ¿Están sobrefinanciadas? Una reforma de la financiación autonómica debería implicar la de todas las administraciones y una reforma fiscal, porque tenemos un déficit estructural que hay que corregir y solo se puede hacer de dos formas: mediante la reducción del gasto o el aumento de ingresos. Lo primero es inasumible, por lo que debemos recaudar un poco más y, sobre todo, un poco mejor, para que ese dinero llegue a las comunidades nomía fiscal, pero es inaceptable que algunas tengan impuestos con un tipo cero.

–¿Qué le parece que País Vasco y Navarra sigan ajenos a este sistema? ¿Cataluña podría acogerse al mismo modelo?

–Así se recoge en la Constitución y no seré yo quien la discuta. Pero sí defiendo que ni Navarra ni País Vasco contribuyen a la solidaridad con el resto de España y y más tarde o temprano deberían ser más solidarias con el resto del Estado. Cuestión bien distinta es Cataluña. No sabemos cuál será su papel, cuando tradicionalmente ha liderado las cinco reformas anteriores. Cataluña ha participado en el sistema en las mismas condiciones que las demás y eso es positivo para todas porque ha permitido a todas las comunidades tener más recursos. Ahora me temo que va a estar de oyente, sin interés de liderar nada. Veremos.

–¿Una posible consulta soberanista torpedearía su trabajo?

–En nuestra fase de expertos no creo. Otra cosa será si ellos avanzan en el proceso y nosotros ya tenemos un modelo para debatir en el consejo de política fiscal. Lo que pueda suceder supera el ámbito de los expertos. Pero espero, y creo que así será, que no convocarán la consulta

. –Pero, ¿están en lo cierto cuando denuncian un agravio y creen que aportan más de lo que reciben?

–No acepto esto de que aporta mucho. Es cierto que como Madrid, Andalucía, Valencia, Murcia o Baleares, recibe menos que la media. Cuidado, Andalucía recibe menos que Cataluña, cosa que se dice poco. Las comunidades muy pobladas, en términos por habitante, parecen menos financiadas. Y ahí estará la dura pelea. Sé que nos dirán que Aragón está sobrefinanciada. Y yo demostraré con datos que no es así, porque mantener el servicio sanitario en Teruel, por ejemplo, es mucho más caro que en Madrid. Ahí estará la principal pelea. Tiene razón en quejarse porque recibe menos, pero más razones tiene aún Andalucía. Estoy seguro de que estas desigualdades se tratarán de corregir.

–Cree que alguien esgrimirá las balanzas fiscales? –No, no. No tienen nada que ver. La balanza fiscal es una medición de la inversión del Estado en un territorio, mientras que lo que nosotros vamos a ver es qué parte de los impuestos de los ciudadanos sirven para prestar servicios fundamentales en condiciones lo más igualitarias posibles en el territorio. Los expertos no aceptaremos que alguien utilice estas balanzas, ya que no tienen nada que ver.

–¿Cree que es posible alcanzar un acuerdo, vistas tantas diferencias y con imposiciones en cada Estatuto?

–Es perfectamente factible. Es cierto que complica un poco las cosas, pero se puede y se debe cumplir.

–Sería partidario de establecer acuerdos bilaterales de financiación y crear agencias tributarias propias?

–Con la financiación no me parece razonable. Sería anticonstitucional y saltárnosla acabaría con España. Acuerdos bilaterales en otras materias, sí. Sobre las Agencias Tributarias, a mí me parecería compatible si trabajaran de forma coordinada con la del Estado.

–¿Prevalecerán más los criterios de los expertos o el de los políticos?

–En mi caso, el Estatuto de Autonomía y el mandato del Gobierno y las Cortes si la hubiera, por encima de mis conocimientos. Mi posición sería dejar un buen documento con los conocimientos técnicos y estén recogidas todas las opciones, entre ellas las de Aragón y dejar para después la negociación política, que será cuestión de los políticos.

–¿Es partidario de crear un modelo fijo en el tiempo, que no sea cambiante?

–Un sistema que reparte dinero no puede petrificarse para siempre. Sería bueno que cada sistema durara lo máximo posible pero sin perpeturarse. Es absurdo pretender un modelo fijo, porque las cosas se actualizan.

–¿Tienen razón de ser los fondos previstos en este sistema?

–Tienen razón de ser. Habrá que mejorarlos, y sería buenísimo que recogiéramos en una fórmula todas las peculiaridades de las comunidades con la que pudiéramos financiar a todas por igual. Así necesitaríamos solo un fondo. Pero claro, esto es complicadísimo. Aunque somos partidarios de reducir el número.

–La que sí entrará será un fondo que tenga bien cuenta la despoblación y la desvertebración.

–Si Aragón tiene que introducirla la introduciremos.