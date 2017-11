Denuncian demoras de cinco días para lograr cita en pediatría

Los usuarios del centro de salud de Valdespartera, en Zaragoza, no soportan más la situación en la consulta de pediatría y han alzado la voz ante la «continua» saturación del servicio, que alcanza demoras de hasta cinco días hasta que se consigue una cita en conculta. El servicio cuenta solo con seis profesionales para atender a una población de 7.800 niños, lo que supera las 1.000 tarjetas sanitarias por especialista recomendadas por la Asociación Española de Pediatría, según denunciaron ayer los usuarios.

Las familias aseguraron que «es frecuente» encontrar diariamente en la sala de espera a numerosos pacientes «que acuden de urgencia porque su pediatra no tenía cita en cuatro o cinco días, lo que complica aún más el servicio y la asistencia de los pacientes», apuntaron. Así, critican que hay una espera de «hasta tres meses» para vacunaciones y revisiones del programa del niño sano.

Los vecinos de Valdespartera indicaron que, a pesar de que en el 2015 el Salud reforzó la plantilla del centro (inaugurado en el 2010) tras las reiteradas quejas de los usuarios, los problemas de saturación existentes «siguen siendo notables y van en aumento».

BARRIO EN EXPANSIÓN

Las familias argumentan que el próximo año habrá más niños en la zona, por lo que «será difícil cubrir de forma segura» las necesidades de unos barrios con población joven como son Valdespartera, Arcosur, Rosales del Canal y Montecanal. «Entre los 7.800 niños atendidos hay un elevado porcentaje de menores de 2 años, época en la que se requieren más cuidados, más revisiones y más dudas por parte de los padres, lo que supone más visitas», dijeron.

«Cada vez que llamo para pedir cita me dan para dentro de cuatro o cinco días; así que al final acabo yendo sin cita. Es imposible esperar tantísimo si el niño tiene fiebre o mucha tos», dice Lorena Gonzalvo, madre y usuaria del centro. «Me citaban para una semana después. Menos mal que no me esperé y fui directamente a urgencias del Infantil, porque tenía bronquitis», señaló Soraya Fernández, quien añadió que «la solución acaba siendo saturar las urgencias del Servet, automedicarlos o ir directamente a un privado».

Desde la Asociación de Vecinos Los Montes de Valdespartera tienen previsto convocar una reunión con la dirección del centro para estudiar la situación.