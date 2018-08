Desarticulada la banda georgiana que estaba robando pisos en Zaragoza

La Policía Nacional ha desmantelado la banda de ladrones que en las últimas semanas estaba desvalijando pisos por distintos barrios de Zaragoza, como Valdespartera, el Actur o Las Fuentes, entre otros. Hasta una veintena son los que les achacan, aunque no descartan que alguno no haya sido denunciado por el momento o no se tenga constancia de él.

La organización desmantelada es de origen georgiano, como la mayoría de las que en los últimos años se han asentado en España, con carácter itinerante. De hecho, en apenas dos meses los agentes del Grupo de Robos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) en Aragón ya han detenido a tres de estas organizaciones.

CHIVATOS / Según fuentes consultadas, el modus operandi de este grupo que, como adelantó EL PERIÓDICO, estaba incrementando en las últimas semanas las denuncias por robos de pisos en la capital aragonesa, era el de los chivatos de plástico. El sencillo sistema consiste en colocar unas pequeñas pestañas transparentes en el quicio de las puertas, de forma que, si cuando los ladrones vuelven a revisar la casa siguen estando allí, e indican que no hay actividad habitual en la vivienda.

Con los vecinos de vacaciones, los ladrones tienen así mucha mayor facilidad para actuar, y evitan posibles encontronazos con los moradores, lo que a su vez hace más difícil que les identifiquen. Pese a que se buscan facilidades, los ladrones no tardan mucho en desvalijar los hogares, actuando en algunas ocasiones en varios del mismo bloque.

Es un sistema habitual en las bandas de georgianos, que empleaban, con variantes, las otras dos desmanteladas en los últimos dos meses. La primera, a principios del mes de junio, fue localizada gracias a la afortunada intervención de los agentes de Seguridad Ciudadana, que sospecharon de dos individuos que mostraban una actitud sospechosa en Madre Vedruna. Les sorprendieron colocando palillos en las puertas, variante menos discreta, pero de parecida efectividad, que los chivatos transparentes. A aquellos dos arrestados les imputaron ocho robos en pisos de Zaragoza.

A finales de junio la Policía anunciaba el desmantelamiento de otra organización, muy activa, que utilizaba la falsa identidad de estudiantes israelíes que iban a hacer un máster universitario para permanecer en Zaragoza para su campaña de verano de robos. Los investigadores evitaron su permanencia, no sin que antes hubieran desvalijado unas 40 casas, aunque gran parte del botín pudo ser recuperado. En aquella ocasión dos de los tres arrestados eran rusos, pero la banda estaba liderada por un georgiano, que además tenía notable habilidad a la hora de fabricar ganzúas caseras.

Tras un mes, la Policía ha desarticulado la tercera banda de ladrones, cuyo número de integrantes está por conocer.