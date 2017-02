Un desprendimiento de rocas en la A-2609 mantiene aislado al valle de Gistain

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Si mal no recuerdo, que me hago viejo, un trozo de carretera "provisional", según relató un cartel durante muchos años, desde la gran riada del bravo Cinqueta de los primeros ochenta. Finalmente el cartel desapareció y la ruta automáticamente ascendió a "refinitiva". Cosas de esta tierra. A ver si hay suerte y no hay nadie bajo ese montón.