Detenido por agredir a la doctora que acudió a una visita a domicilio

Una doctora del centro de salud Univérsitas de la capital aragonesa fue agredida el pasado viernes por un paciente al que fue a visitar a su domicilio. Llegó a amenazarla con un cuchillo, si bien no sufrió lesiones de gravedad. La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón se hizo cargo de la investigación. El hombre fue detenido a última hora de anoche después de que el viernes consiguiera fugarse tras cometer los hechos.

Todo ocurrió, según fuentes policiales, en torno a las 14.30 horas, ya que la facultativa había finalizado su consulta. Había sido requerida por este hombre, aunque al no ser una cuestión de urgencia desde el centro sanitario no activaron el servicio medicalizado del 061. Como suele ser habitual en estos casos, la doctora acudió sola a la vivienda del paciente, situada muy cerca del ambulatorio, en concreto en la calle Andrés Vicente. Fue en el interior de la vivienda cuando el hombre, que no tiene ni antecedentes policiales ni psiquiátricos, empleó su corpulencia para reducir a la sanitaria, a quien llegó a amenazar con un cuchillo. En el transcurso de la agresión, el hombre la cogió del cuello, muestra de ello era las marcas de presión que presentaba minutos después.

A pesar de todo ello, la mujer se armó de valor y consiguió salir del domicilio de su agresor. Le dio tiempo de avisar a los vecinos del rellano, que rápidamente llamaron a la sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía antes de que fuera trasladada al hospital por los propios agentes. A pesar de la rapidez con la que se trasladaron hasta allí varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, el hombre consiguió darse a la fuga y permanecer huido hasta su detención anoche.

CONDENA Y CRÍTICAS / Esta agresión ha sido condenada y criticada tanto por la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concha Ferrer, como por el responsable autonómico de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Antonio Pablo Martínez Barseló.

Desde el órgano colegial se pusieron ayer en contacto con la afectada a quien le ofrecieron los servicios jurídicos con los que cuenta el mismo de cara a las acciones legales que quiera emprendar contra su agresor.

Desde Semergen calificaron de «vergüenza» la situación a la que se tienen que enfrentar muchos médicos de atención primaria, que acuden solos a domicilios en los que «nunca sabes qué te puedes encontrar», «y más una mujer». Aunque este es el hecho más grave que Martínez Barseló recuerda recientemente, ha asegurado que sí que se han producido amenazas y agresiones menores y que es necesario que esto lo conozca la opinión pública para poner un remedio que cree que sería sencillo, dado que los profesionales llevan un dispositivo GPS que permite tenerlos localizados en todo momento.

Este martes, a las 20.00 horas, el Colegio de Médicos de Zaragoza organiza una jornada junto a la Policía Nacional sobre medidas de autoprotección.